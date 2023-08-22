Google喊12月「刪除閒置帳戶」 超簡單7方法Hold住不被砍

Google更新《閒置Google帳戶政策》，決定即起將所有Google產品和服務的帳戶閒置期更新為2年，超過2年閒置帳戶將會遭到刪除。（路透）

最近若收到Google 官方寄來的信件（Mail），可別以為是詐騙囉。日前Google寄出「更新《閒置Google帳戶政策》」，表示為了保護帳戶及私人資訊安全，將Google產品和服務的帳戶閒置期更新為2年，期間一到帳戶將會刪除，官方也提到7項可以「維持帳戶」的方法。

Google官方更新的《閒置Google帳戶政策》，提到避免用戶的Google帳戶遭到未經授權人士存取，因此會縮短用戶個人檔案及任何相關資料的保存時間，決定即起將所有Google產品和服務的帳戶閒置期更新為2年，換句話說，若超過2年未登入或使用的帳戶，包含裡頭的內容都將會遭到刪除。

Google表示，最快要到今（2023）年12月才會開始刪除閒置帳戶，且若用戶被判定帳戶處在閒置狀態，且在刪除帳戶的8個月前會傳送電子郵件提醒此事。

官方提到，想要維持Google帳戶的有效狀態，最簡單的方法是至少每2年登入帳戶1次，就會判定帳戶仍處於有效狀態，但該動作「每2年才做一次」恐怕會讓不少用戶記不起來，其實還有下列7種方法可以維持帳戶存在：

★維持Google帳戶存在 1.讀取或傳送電子郵件 2.使用Google雲端 硬碟 3.觀看YouTube 影片 4.分享相片 5.下載應用程式 6.使用Google搜尋 7.透過「使用Google帳戶登入」功能登入第三方應用程式或服務

另外，官方還提到例外情況不會被刪除帳戶：