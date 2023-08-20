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資金湧入大腦植入物相關研究 探索神經疾病新療法

中央社／舊金山20日綜合外電報導

大腦植入物長期以來一直只停留在科幻小說當中，但一連串的醫學試驗顯示，這種微型裝置可能在人類的未來發揮重要的作用。

法新社報導，數十億美元經費正流入一些專研這個領域的公司，這些公司試圖找到方法治療一些令人變得孱弱的疾病。

影片來源：YouTube

開創性的研究如今已經有了收穫。今年5月，一名因機車意外事故癱瘓的荷蘭人，藉由這類的植入物恢復行走的能力，因為植入物讓其大腦與脊髓間的連結得以恢復。

那是引發業界巨大關注的試驗之一。根據聯合國教科文組織（UNESCO），截至2020年的10年間，投資人投入超過300億美元在神經技術相關領域。

資金持續湧入，部分原因是人工智慧（AI）的快速進步，讓研究人員能利用AI來判讀植入物獲得的資料。

科技業富豪馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片新創公司Neuralink於5月獲得許可在人體測試其植入物後，他將部分精力重新集中在這家公司，協助公司募得2.8億美元的資金。

老闆沒馬斯克那麼出名的其他公司數量也在激增當中，這為罕見神經疾病、嚴重癲癇等疾病的病患帶來了希望。

馬斯克 AI 醫學

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