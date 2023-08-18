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YouTube Shorts短影音暴增更多「抖音腦」 4後果讓人驚恐

聯合新聞網／ 即時報導
社群媒體紛紛跟上這波「短影音」熱潮，原來與大腦多巴胺有關，且刺激我們貪婪地追求更多這類碎片化的短暫刺激，圖中人物與本文無關。（示意圖／Ingimage）
社群媒體紛紛跟上這波「短影音」熱潮，原來與大腦多巴胺有關，且刺激我們貪婪地追求更多這類碎片化的短暫刺激，圖中人物與本文無關。（示意圖／Ingimage）

TikTok 開始，到YouTube Shorts 、Instagram （IG）、Facebook （FB）、甚至是連LINE都有短影音的痕跡，究竟為什麼社群媒體紛紛跟上這波短影音熱潮，原來與大腦多巴胺有關，且刺激我們貪婪地追求更多這類碎片化的短暫刺激，也意外造成更多的「抖音腦 」出現。

根據華爾街日報報導，TikTok的迅速流行導致其他社群媒體，將這種快速切換的「短影音」傳播到青少年的智慧手機上。進而導致年輕世代的注意力下降問題。

雖然TikTok讓年輕人們上癮早已不是新鮮的新聞，過去至少還有YouTube這些平台，並沒有被「短影音」形式的影片滲透，能夠進行教學、開箱等學習，但隨著YouTube Shorts推出後，一切已被改寫。

自從兩年前在美國推出YouTube Shorts以來，讓YouTube的內容更像TikTok，YouTube Shorts的觀眾數量快速增長，每個月有超過20億用戶進行觀看。新的研究表明，這可能是個問題。不斷觀看15秒短影片可能損害孩子的注意力，使他們更難參與「無法提供滿足感」的活動（如閱讀、手作、運動等），這種現象被稱為「抖音腦（TikTok大腦，TikTok Brain）」。

此外，研究亦發現長期觀看短影片，除了會降低投入難參與「無法提供滿足感」的活動（如閱讀、手作、運動等），還會干擾兒童正確執行任務、降低他們控制衝動的能力，短暫性的刺激讓他們更容易對此上癮。

短影音的流行顯然是大勢所趨，然而個人的身心健康也不能忽視，研究也提出一些自救建議，比如幫自己（或孩童）設定目標、設定觀看的時間限制來管理使用這些社群的時間。

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