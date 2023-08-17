iPhone 15下月登場？現身認證網站 新功能幫果粉省錢

蘋果秋季發表會將在9月登場。(美聯社)

距離9月蘋果發表會不到一個月，聯合新聞網《科技玩家 》曾報導蘋果秋季發表會的日期可能落在9月13日，但仍尚未證實。不過有媒體報導，蘋果有一款新型號悄悄現身於印度 標準局（Bureau of Indian Standards，BIS）認證網站中。

據9to5mac引述mysmartprice報導，日前在「印度標準局」認證網站發現型號A3094、疑似為iPhone 15 系列手機，不過認證網站上未再透露A3094更詳細的資訊，而外媒表示，去年同期也出現一款未發表的蘋果產品出現在印度標準局上，代表著每年都有一款未發布的蘋果手機通過認證網站，也肯定今年的A3094很可能就是iPhone 15系列之一。

有媒體日前在「印度標準局」認證網站發現型號A3094、疑似為iPhone 15系列手機。（翻攝自mysmartprice）

另外，另一份報告也顯示，蘋果除了在中國生產iPhone 15系列、也在印度生產，目標是在今年同時從中國和印度發貨新手機，但目前不確定是否可如期實現。

聯合新聞網《科技玩家》曾報導，因iPhone 15開賣是「大事件」，有不少美國電信業者要求員工「不要在9月13日休假」，顯示這一天可能是蘋果發表會的日期，並推測9月15日開始預購、9月22日正式開賣。

最近iPhone 15系列被爆料在充電上迎來更大升級，傳出將解鎖15W無線充電，全面開放新一代Qi2無線充電，不用再買較貴的蘋果原廠配件，聯合新聞網《科技玩家》也整理出iPhone 15的相關傳聞：

★iPhone 15系列有什麼變化？

．全系列動態島設計、搭載Type-C 接孔，取代Lightning

．全系列電池容量變大，最多增加至18%

．解鎖15W無線充電，免再買原廠配件

．全系列都從256GB起跳，iPhone 15 Pro系列有1TB版本

．iPhone 15新色會有粉色、藍色和綠色；iPhone 15 Pro系列則有酒紅色、深藍色

．iPhone 15 Pro系列搭載3nm A17晶片 、鈦合金材質

．iPhone 15 Pro系列邊框變得更窄

．iPhone 15 Pro系列靜音鍵改為按壓形式，透過新觸覺系統感應方式處理

．iPhone 15 Pro Max可能配備潛望式鏡頭，提高變焦能力

．平價版iPhone 15傳降價50美元、iPhone 15 Pro漲100美元、iPhone 15 Pro漲200美元