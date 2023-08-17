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iPhone 15下月登場？現身認證網站 新功能幫果粉省錢

聯合新聞網／即時報導
蘋果秋季發表會將在9月登場。(美聯社)
蘋果秋季發表會將在9月登場。(美聯社)

距離9月蘋果發表會不到一個月，聯合新聞網《科技玩家 》曾報導蘋果秋季發表會的日期可能落在9月13日，但仍尚未證實。不過有媒體報導，蘋果有一款新型號悄悄現身於印度標準局（Bureau of Indian Standards，BIS）認證網站中。

據9to5mac引述mysmartprice報導，日前在「印度標準局」認證網站發現型號A3094、疑似為iPhone 15 系列手機，不過認證網站上未再透露A3094更詳細的資訊，而外媒表示，去年同期也出現一款未發表的蘋果產品出現在印度標準局上，代表著每年都有一款未發布的蘋果手機通過認證網站，也肯定今年的A3094很可能就是iPhone 15系列之一。

有媒體日前在「印度標準局」認證網站發現型號A3094、疑似為iPhone 15系...
有媒體日前在「印度標準局」認證網站發現型號A3094、疑似為iPhone 15系列手機。（翻攝自mysmartprice）

另外，另一份報告也顯示，蘋果除了在中國生產iPhone 15系列、也在印度生產，目標是在今年同時從中國和印度發貨新手機，但目前不確定是否可如期實現。

聯合新聞網《科技玩家》曾報導，因iPhone 15開賣是「大事件」，有不少美國電信業者要求員工「不要在9月13日休假」，顯示這一天可能是蘋果發表會的日期，並推測9月15日開始預購、9月22日正式開賣。

最近iPhone 15系列被爆料在充電上迎來更大升級，傳出將解鎖15W無線充電，全面開放新一代Qi2無線充電，不用再買較貴的蘋果原廠配件，聯合新聞網《科技玩家》也整理出iPhone 15的相關傳聞：

★iPhone 15系列有什麼變化？

．全系列動態島設計、搭載Type-C 接孔，取代Lightning

．全系列電池容量變大，最多增加至18%

．解鎖15W無線充電，免再買原廠配件

．全系列都從256GB起跳，iPhone 15 Pro系列有1TB版本

．iPhone 15新色會有粉色、藍色和綠色；iPhone 15 Pro系列則有酒紅色、深藍色

．iPhone 15 Pro系列搭載3nm A17晶片 、鈦合金材質

．iPhone 15 Pro系列邊框變得更窄

．iPhone 15 Pro系列靜音鍵改為按壓形式，透過新觸覺系統感應方式處理

．iPhone 15 Pro Max可能配備潛望式鏡頭，提高變焦能力

．平價版iPhone 15傳降價50美元、iPhone 15 Pro漲100美元、iPhone 15 Pro漲200美元

iPhone 印度 晶片

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