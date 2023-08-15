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蘋果「電池門」事件砸5億和解 果粉每人獲賠65元

編譯徐榆涵／即時報導
蘋果電池門事件受影響機型包括iPhone 6及7等。(美聯社)
蘋果電池門事件受影響機型包括iPhone 6及7等。(美聯社)

蘋果2017年坦承在用戶不知情的狀況下降速舊款iPhone，引發軒然大波。近日其中一起集體訴訟案即將告終，蘋果將支付約5億美元和解，提告用戶每人約可獲得65美元的賠償。

The Verge報導，在這起訴訟案中代表蘋果用戶的公司之一Cotchett, Pitre & McCarthy宣布，美國聯邦第九巡迴上訴法院駁回用戶反對和解的上訴，為蘋果公司向受影響的iPhone 6、6 Plus、6S、6S Plus、7、7 Plus及第一代SE用戶支付賠償金鋪路。

根據和解條款，蘋果將須支付最低3.1億、最高5億美元的賠償，具體金額取決於索賠人數，但壞消息是，僅限於在2020年10月6日前提出索賠的用戶。根據律師說法，申請索賠人數約有300萬人，若通過批准，每人預期可獲得約65美元賠償。

這起訴訟起因可追溯至蘋果2017年推出的iOS 10.2.1，這項更新對電池性能降低的舊款iPhone進行調整，降低處理器速度以防電池跟不上，最初卻沒有告知用戶這項改變，而恢復原本速度的唯一方法就是更換電池，被外界認為是「史上最大詐欺消費者事件之一」。

蘋果在事件爆發後，於2018年提出電池更換優惠，並放寬適用範圍，讓沒有受到降速功能影響的機種也能加入補償方案。此外，蘋果在2018年3月的iOS 11.3更新中，加入了電池健康度功能，讓用戶可以快速了解自己的手機電池狀態。

iPhone iOS 詐欺

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