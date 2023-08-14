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Netflix測試用電視和電腦玩遊戲 先開放英、加少數用戶

編譯簡國帆／綜合外電
Netflix更積極推動遊戲領域的進展。(路透)
Netflix更積極推動遊戲領域的進展。(路透)

Netflix在成為DVD租賃巨頭後，接著進軍串流媒體和影視製作領域，現在正更積極推動另一個新領域的進展：遊戲。

Netflix在14日表示，14日開始讓加拿大和英國特定用戶，在電視和電腦等民眾用來看串流影音的裝置上，測試影音遊戲與以手機為基礎的控制手把，未來幾周內將推出個人電腦（PC）和Mac電腦的受支持瀏覽器測試版本，並將蒐集測試者的回饋，「今天，我們跨出了在我們用戶享受Netflix的所有裝置上，製造可付費遊戲的第一步，包括電視、電腦及行動」裝置。

Netflix於2021年首度擴增手機遊戲後，這項測試希望能評估Netflix的遊戲流技術和控制器。

Netflix表示，兩款遊戲將參與測試，包括Netflix遊戲工作室Night School Studio的Oxenfree、和開採寶石的遊戲Molehew's Mining Adventure。用電視玩遊戲的用戶能使用以手機為基礎的控制手把，使用PC和Mac的用戶可以用鍵盤和滑鼠在Netflix網站玩遊戲。

此外，電視遊戲將在合作夥伴的「特定設備」運作，包括亞馬遜的Fire TV串流媒體播放器、Google TV的Chromecast、LG電視、三星電子智慧電視、Roku裝置和智慧電視、輝達Shield TV以及沃爾瑪的Onn TV，之後將納入更多裝置。

Netflix 輝達 亞馬遜

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