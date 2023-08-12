短影音創作新招上手 6種全新創作工具讓Shorts大升級

透過重混工具，創作者就可以活用YouTube上數十億部影片，加入自己的巧思，重混製作全新內容。(圖:Google台灣提供)

簡單創作、輕鬆有趣的短影音全面攻佔社群平台，近期YouTube 增加了6種全新的Shorts創作工具，方便YouTube創作者分享日常短篇影片，只需簡單按幾下就能揮灑創意，甚至加入YouTube合作夥伴計畫賺取收益。

重混製作新玩法「Collab」

可將錄製的Shorts與其他YouTube或Shorts影片並排呈現。創作者可以從多種版面配置選項中，輕鬆選用分割畫面格式，只要依序點擊「Remix」和「Collab」即可完成。Collab還可搭配綠幕功能使用，或是搭配剪輯功能擷取1～5秒片段加入創作中。

多種全新特效與貼圖

近期已陸續新增了數十種新的Shorts特效，包括充滿互動樂趣的問答貼圖，或是使用Shorts回覆留言。

用「Shorts直播」提高曝光

YouTube正在測試以行動裝置為優先的直向Shorts直播體驗，當點入觀看直播內容時，觀眾也會進入到直播內容的可捲動式動態中。而Shorts直播也將開放使用超級留言、超級貼圖和頻道會員等功能。

自動推薦素材簡化創作流程

當你受到其他Shorts創作者啟發新靈感，新功能將自動推薦重混的音訊和特效組合，迅速進行創作。只要在Shorts播放器中，輕觸「Remix」按鈕並選取「使用音效」，系統就會自動顯示你剛剛觀看的Shorts所用的音訊時間戳記以及特效，供你作為創作參考。

將喜歡的Shorts儲存至播放清單

在Shorts動態看到喜愛的內容、特效、音樂，就趕快收藏起來啟發創作新靈感，下次創作時就能點開參考並嘗試套用在自己的作品上。

輕鬆改編新密技「橫向影片轉Shorts」