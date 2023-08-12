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防駭客 Google瀏覽器Chrome每周發布安全更新

聯合新聞網／綜合報導
Google團隊宣布從Chrome 116版本開始，每周固定更新安全更新，將致力於減少各種安全性漏洞。（歐新社）
Google團隊宣布從Chrome 116版本開始，每周固定更新安全更新，將致力於減少各種安全性漏洞。（歐新社）

你也在用Google Chrome瀏覽器嗎？根據Google在8日最新的消息指出，從Chrome 116版本後將「每周發布安全更新」，已將低駭客攻擊Chrome的使用者，因此若能夠更新，就應盡量按下右上角的「更新」按鈕，才能得到最完整的防護。這項舉措對於目前擁有數十億用戶的Chrome來說相當必要。

Google團隊於8日宣布，說明將從Chrome 116版本開始，每周固定更新安全更新，將致力於減少各種安全性漏洞。過去的更新通常是每2周一次，但對於擁有數十億用戶的Chrome來說，用戶的安全性至關重要，因此將會繼續提升瀏覽器的安全性。

每周固定更新的安全性修復也能避免使用者的敏感資訊外洩。許多駭客會不斷找出瀏覽器的安全性破口針對不同用戶進行攻擊，取得珍貴資料，因此他們將會透過「n-day」修復漏洞的方式來減少可能的危害。

因此「每周固定更新」就成為Chrome使用者保護個資的一個好方式，要如何知道何時可以更新了呢？只要看瀏覽器右上角是否有出現綠色或紅色為底色的「更新」按鈕，按下去後按照指示就可以更新，而瀏覽器將會在更新後重新開啟，原本在瀏覽的網頁（無痕模式除外）也將重新開啟。

Google 駭客 個資

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