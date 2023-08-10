iOS 17要來了 這幾款iPhone能「再用2年」價格恐砍半

iOS更新後iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X將無法支援新iOS系統。（示意圖／ingimage）

蘋果準備於今年秋季推出iOS 17 ，這也代表有不少舊型號的iPhone 將無法支援新的iOS系統。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，蘋果即將在9月發表iPhone 15 ，iOS 17也會順勢登場，屆時軟體更新後，iPhone 8、iPhone 8 Plus和2017年推出的iPhone X將無法支援新iOS系統。專家指出，如果在軟體更新後再轉賣這些型號的手機 ，可能價格會瞬間被砍掉一半。

不過如果目前用戶手上的iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X都還能正常使用，那也不用太擔心，因為蘋果還是會持續為iOS 12和使用iOS 12以上版本的iPhone提供安全更新和修補，而且會提供至少2年。去年一月蘋果就推出 iOS 12的安全更新，讓使用 iPhone 5S和6代iPod touch的用戶能夠繼續使用。

知名論壇Reddit的iPhone X版網友表示，iPhone X在2025年6月之前應用程式應該都還能支援，不過那之後可能就會有些應用程式沒辦法使用，因為現在有許多的應用程式開發商都會為了配合iOS更新自己的程式內容。

iPhone許多功能都需要配備A12 Bionic或以上等級的晶片 才能使用，因此用戶至少要使用iPhone XS以上的手機才能使用部分功能。iOS 17的許多新功能當然也是吸引網友換新手機的原因之一，如果用戶不想砸大錢換新手機，但想升級到支援iOS 17的手機，可以參考以下的清單：iPhone XS和XS Max

iPhone XR

iPhone 11

iPhone 11 Pro和Pro Max

iPhone 12和12 mini

iPhone 12 Pro和Pro Max

iPhone 13和13 mini

iPhone 13 Pro和Pro Max

iPhone 14 Pro和Pro Max

iPhone SE 2、SE 3