Android用戶注意 臉書Messenger這天起不再支援手機簡訊

臉書Messenger將從2023年9月28日後，「不再提供手機簡訊收發功能」。（美聯社）

Meta宣布Messenger將從2023年9月28日之後「不再提供簡訊功能」，這項從2012年推出的功能將在維持了7年後正式退場。但用戶您仍可以透過行動網路收發簡訊，並透過手機的新預設訊息 應用程式存取簡訊紀錄。

從過去的Facebook 時代開始，許多人都會使用Facebook的Messenger功能來傳訊息，而從2012年開始，使用者更可以透過簡訊整合功能，同時收發簡訊。而進入Meta時期後，公司在許多應用程式整合上開始進行大幅度改動。

Meta宣布，如果用戶使用Messenger作為Android （安卓 ）裝置的預設簡訊通訊應用程式（APP），在2023年9月28日之後更新應用程式，將無法使用Messenger收發由行動網路發送的簡訊。這項推出7年的服務即將在2023年正式退場。

但用戶仍可以透過行動網路收發簡訊，並透過手機的新預設訊息應用程式存取簡訊紀錄。如果用戶未選擇新的預設訊息應用程式，所有的簡訊將會自動傳送至手機預設的訊息應用程式，像是Android「訊息」等APP。