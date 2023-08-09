研究：AI聽「鍵盤敲擊聲」就能偷你密碼⋯準確率9成

AI只要透過鍵盤敲擊聲就能竊取你的密碼，最新英國團隊研究指出「精準度高達9成」。（示意圖／ingimage）

只要「聽你打字」也可以偷你的密碼。近日英國研究人員發表一篇論文指出，他們訓練出一種AI 模型只需要透過「鍵盤打字聲」，就可以知道用戶輸入什麼文字，無論用什麼應用程式或裝置，準確性幾乎都能達到九成以上，因此專家也提出相應的個資 保護建議。

根據媒體「TechXplore」指出，近日一批英國研究團隊發表一篇論文，該團隊透過訓練一種AI模型偵測各種裝置發出的震動聲，包含鍵盤的敲擊聲等，在深度學習後就能掌握每個文字對應的「聲音特徵」，在深入分析且解密後便能精準得到使用者的密碼。

研究指出，各種裝置與應用程式中捕捉的聲音特徵準確度各有不同，透過iPhone 錄製可以得出95%準確度，而Zoom通話中的聲音則為93%，Skype通話則為91%。無論是何種方式，該AI都能夠輕鬆解讀敲擊聲與其機密資訊，且都有9成以上的精準度。專家指出，若要避免未來遭到這種方式竊取資訊，可以參考以下方式來增強防護：

．改變打字風格：在輸入機密資訊時偶爾「假裝敲打」來混淆AI，製造假的敲擊聲使得聲音辨識更加困難。

．使用多個大小寫變化的密碼：研究指出切換大小寫的「Shift鍵」較難被AI偵測，因此若使用更為複雜且有大小寫變化的密碼就能使AI難以偵測。

．使用生物辨識密碼：例如透過Face ID或Touch ID等非敲擊類方式取代文字類密碼。