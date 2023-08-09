怨蘋果iPhone 14用不到一年「健康度剩87%」網曝2個原因

iPhone 14系列遭抱怨「續航力超爛」，許多網友反應電池健康度剩不到90%。（圖／ingimage）

你的蘋果 （Apple ）手機 iPhone 14 續航力 還夠嗎？根據媒體報導，許多用戶抱怨使用iPhone 14系列不到一年就已經有續航力嚴重下滑的現象，甚至有些使用者已經發現電池 健康度 低於90%。有人推測可能這次的電池比過往的品質低下，而也有人推測可能是因為「異常酷熱的夏天」導致裝置更容易損壞。

iPhone 14系列從去年（2022年）秋季上市至今還未滿1年，今年都還沒推出iPhone 15 系列，許多人紛紛抱怨電池續航力不足。

據「iMore」報導，過去幾週許多使用者都紛紛在社群平台抱怨自己的iPhone 14系列「續航力大幅下滑」，甚至也有人貼出自己電池健康度低於90%。

其中一名科技專欄的記者山姆（Sam Kohl）也表示，自己的iPhone 14 Pro狀況已經相當不妙，非常需要更換新電池，許多回覆的網友也表示自己面臨類似狀況，貼出電池健康度只有「87%」的截圖。

至於為什麼iPhone 14系列會有這樣的電池健康問題？有一部分網友猜測，可能因為今年（2023年）世界某些地區夏天達到極端高溫 ，導致影響手機電池健康度。而另一種可能是iPhone 14系列電池本身不符合過往的標準。