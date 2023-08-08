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充完電…iPhone電量仍狂噴 專家曝這2類App在害你掉電

聯合新聞網／ 即時報導
專家指出，兩種類型的App可能會讓iPhone耗電過快。圖為示意圖。（ingimage）
專家指出，兩種類型的App可能會讓iPhone耗電過快。圖為示意圖。（ingimage）

你的蘋果（Apple）iPhone掉電速度很快嗎？除了電池健康度隨著時間推移逐漸劣化外，據英國《太陽報》報導，原因可能也來自手機裡安裝的App，專家也建議刪除這兩種類型的應用程式。

報導指出，某些軟體在手機會消耗較多電力，可能原因有很多，例如定位功能和後台運行等。而「防毒應用程式」和「各式各樣的小工具」就是容易消耗iPhone電力的兩大類型App。

防毒應用程式

不少人可能會覺得驚訝，防毒程式不就是用來保護手機用的嗎？為什麼會榜上有名？然而，軟體公司tkxel的技術專家羅梅洛（Drew Romero）解釋，其實iPhone已經內建許多強大的防毒工具了，再新增其他App也只是多餘的，不會讓它變得更安全，還會消耗手機電力。

各式各樣的小工具

另一種容易消耗電力的則是小工具，例如天氣、新聞等App，這類型的應用程式會長時間消耗手機系統資源，以不斷更新即時資訊。

羅梅洛強調，定期刪除不必要應用程式，尤其是以上提到的兩大類型都有助於順暢、快速地使用iPhone。不過他補充，刪除這些應用程式後對電力消耗的影響程度仍取決於手機本身，例如iOS版本、個人使用方法等。

App iPhone iOS

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