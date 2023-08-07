iPhone 15 Pro邊框「非常薄」 9月蘋果發表會還有2新品

有媒體報導iPhone 15 Pro系列的邊框將變薄。圖為iPhone 14。(路透)

蘋果（Apple ）離「夢想中的蘋果手機 」又更近一步了。聯合新聞網「科技玩家」報導iPhone 15系列的實機、保護殼意外在網路上流傳，而這次更有媒體列出iPhone 15 Pro系列的邊框再進化，與其他前幾代相比真的「大躍進」，並透露9月的發表會總共有3款新品登場。

「9to5mac」報導，旗艦款iPhone 15 Pro的邊框愈來愈薄，甚至外媒還提到「非常非常薄」，利用Apple Watch 7也曾用過的LIPO（低注射壓力包覆成型）的技術，讓邊框縮至1.5mm，但1.5mm到底有多細，一般人可能感受不出來，外媒製作CAD渲染圖將它與前面3代（iPhone 14 Pro、iPhone 12 Pro及iPhone 11 Pro）進行比較。

蘋果近幾年一直在改善iPhone的邊框大小，若以今（2023）年iPhone 15 Pro和2017年推出的首款搭載全螢幕的iPhone X比較，發現iPhone 15 Pro的邊框比iPhone X縮小了30%，再把它與舊款3代相比，邊框真的明顯有感「一暝小一寸」。

另外，「9to5mac」也報導，9月份的蘋果秋季發表會除了iPhone 15系列外，還會發表Apple Watch 9和Apple Watch Ultra 2，兩款都會搭載更好的晶片，Apple Watch Ultra 2延續鈦金屬設計，並有全新黑色版本；而Apple Watch 9傳出會有粉色版本外，則沒有太多新功能。