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與AI溝通就像在「通靈」？專家：掌握「RELIC」5技巧

中央社／台北6日電
如何向生成式AI工具精準提問，產業高層認為需要功力。（美聯社）
如何向生成式AI工具精準提問，產業高層認為需要功力。（美聯社）

如何向生成式AI工具精準提問，並獲得自己想得到的答案，產業高層認為需要功力，「與AI溝通就像在通靈」。專家援引媒體提供的5大AI溝通技巧，試用後證明「答案比自己亂問問題好多了」。

ChatGPT興起，AI溝通師職位應運而生，如果詢問ChatGPT「請問AI溝通師是什麼」，它的回覆是「AI溝通師是指擁有高度專業知識的人工智慧專家，負責橋接人與AI之間的溝通和互動。他們不僅懂得如何有效地與AI系統進行交流，還能解釋和翻譯AI的決策、結果和潛在風險給普通使用者。」

這個解釋「有點硬邦邦」，產業高層私下就開玩笑比喻，「AI溝通師就像是乩童，看你要跟哪一個AI大神溝通，問對問題就像成功通靈，你就能順利求解，得到問題的答案。」雖然已有人把一些基本的AI指令整理成線上資料庫，方便初學者查詢和學習，但這些指令僅僅是入門層次，不同領域和行業需求不同，AI指令細節也存在很大差異。

熟知新創產業的台灣大哥大總經理林之晨舉例，如果把「禪月和諧；淺海藍寶石；一個年輕漂亮的微笑女人，留著美麗茂盛的髮型，以帝王般的步態走下樓梯；紅色絲綢晚禮服，透明高跟鞋，精緻的眼睛。」以上這段神奇咒語的英文版，輸入Midjourney，幾分鐘內，就會得到一張幾乎跟電影海報或時尚雜誌封面一樣，華麗又磅礡的照片。

至於為何要使用「禪月和諧」、「淺海藍寶石」、「帝王般的步態」，而不是其他形容方式，他說，這就是「AI詠唱師」這個新興職業的功力所在。

ChatGPT為生成式人工智慧（Generative AI）的一種模型，近期帶動AI概念爆紅，和早期分辨式人工智慧（Discriminative AI）存在差別。

商業發展研究院數位創新人才研究所所長楊梓青剖析，分辨式AI全數仰賴真實數據與資料「餵食」，雖然結果接近真實，但訓練養成過程耗時；而生成式AI有一半的資料是「自行創造模擬出來的」，雖然相對接近真實，但人們在與ChatGPT溝通求解時，往往發現資料有誤。

他指出，在美國更有律師用ChatGPT寫訴狀，卻沒發現案例是來自AI杜撰，進而鬧出烏龍事件；因此有人認為，目前的生成式AI更適合「沒有標準答案」的創造和藝術領域。

楊梓青說，許多人也會歸咎「問得方式不好，會導致結果半真半假」。他援引NHK的報導指出，美國的提示工程師建議，與AI溝通可掌握RELIC共5個原則。

第一是Role，你得告訴AI要用什麼「角色」來回答，例如「你是某某公司的專案經理」；第二是Exclude「排除」，就是限縮AI不要回答的東西；第三是Length「長度」，也就是設定多少字；第四是Inspiration「靈感」，給AI一些網址參考資料；第五是Contex「文本」，也就是真正要問的問題。

楊梓青測試以上原則後認為，「效果還不錯，比當初亂問問題所得到的答案好很多」。

現在甚至還出現AI指令交易網站promptbase，也就是在網路平台提供買賣家不同AI工具的單個指令交易，價格2.99美元至4.99美元不等，銷售的指令說明有「探索多邊形動物圖像的迷人世界，適合徽標、遊戲等設計」、「如何打造個人創意助理」等。楊梓青表示，這就意味著，「AI溝通技能有價值」。

而優秀的AI溝通師甚至能熟練地運用不同的AI工具進行互動，並在各種場景中發揮其優勢。例如，他們可以使用ChatGPT來生成特定的提示（prompt），然後將這些提示提供給Midjourney等其他AI工具，來創建特定的作品。

但楊梓青認為，未來AI溝通技能很可能會變成一個常識，就像是20年前「大家會問要不要去學習使用個人電腦」，但現在使用電腦已自然地成為人人必備技能。

AI ChatGPT 人工智慧

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