我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉為中國竊取軍事機密 2名海軍士兵遭逮捕

殖利率走升 史指連三跌

爸媽崩潰…YouTube百萬兒童頻道消失 網推5處看影片

聯合新聞網／即時報導
有網友發現，百萬人氣兒童YouTube頻道「Super JoJo-中文兒歌・卡通動畫」的影片無預警下架、統統消失。（示意圖／ingimage）
有網友發現，百萬人氣兒童YouTube頻道「Super JoJo-中文兒歌・卡通動畫」的影片無預警下架、統統消失。（示意圖／ingimage）

數位科技時代，不少新興家庭都以「3C 育兒」方式進行，利用網路影片 來「照顧」小孩，不過日前有一名網友 發現，擁有百萬名訂閱的兒童人氣YouTube頻道突消失，引起家長們哀號「電視保母沒了」。

一名網友在臉書社團表示，日前發現擁有114萬訂閱者的百萬人氣兒童YouTube頻道「Super JoJo-中文兒歌・卡通動畫」的影片無預警下架、統統消失，讓他直呼「準3寶爸崩潰中」，詢問網友們是否知道該頻道突然下架的原因。

該文引起熱議，不少爸媽心有戚戚焉，表示「忙裡偷閒就是靠JoJo當2小時保姆」、「嚇死一堆父母」、「沒有JoJo 可以看了」、「有英文版的加減看吧」、「我昨天也是找不到...我都快崩潰了。」隨後有網友解答下架原因，其實是因為中國的Super JoJo頻道遭美國CoComelon提告侵犯版權，「CoComelon才是正版」。

也有網友樂觀其成，表示「少了一部讓小孩沉迷3C的產品，避免造成以後沒手機會死的狀況發生。」另外有網友推薦其他的兒童YouTube頻道可以替代，聯合新聞網《科技玩家》整理如下：

★哪裡還有兒童影片頻道？

．Bebefinn

．碰碰狐 鯊魚寶寶 (兒童兒歌・故事)

．Cocomelon - Nursery Rhymes

．ofiii兒童影片線上看

Netflix兒童頻道

YouTube 臉書 Netflix

上一則

Cardi B「砸人麥克風」上網拍賣 出價飆到近10萬

延伸閱讀

被控密謀推翻2020大選 前總統川普：我無罪

被控密謀推翻2020大選 前總統川普：我無罪
真是馬來熊 新華社赴杭州動物園拍牠的日常

真是馬來熊 新華社赴杭州動物園拍牠的日常
快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年

快看世界／研究：保持這8個生活習慣 壽命延長24年
Netflix背景音樂比對話大聲？原來它搞鬼 1設定秒搞定

Netflix背景音樂比對話大聲？原來它搞鬼 1設定秒搞定

熱門新聞

澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

2023-07-31 01:48
專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

2023-08-03 03:10
圖為上班族示意圖。(ingimage)

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

2023-08-01 04:08
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。（路透）

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

2023-08-02 20:17
圖片來源/ingimage

很傻很天真？這3個星座實際上是心機girl

2023-08-01 18:32
豔陽高照的8月來了！6星座迎來好運新世界。(取材自pexels)

8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官

2023-07-29 20:03

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事
蕭敬騰、Summer被曝甜蜜近照 「女兒」樂喊：好愛你

蕭敬騰、Summer被曝甜蜜近照 「女兒」樂喊：好愛你