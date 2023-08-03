爸媽崩潰…YouTube百萬兒童頻道消失 網推5處看影片

有網友發現，百萬人氣兒童YouTube頻道「Super JoJo-中文兒歌・卡通動畫」的影片無預警下架、統統消失。（示意圖／ingimage）

數位科技時代，不少新興家庭都以「3C 育兒」方式進行，利用網路影片 來「照顧」小孩，不過日前有一名網友 發現，擁有百萬名訂閱的兒童人氣YouTube 頻道突消失，引起家長們哀號「電視保母沒了」。

一名網友在臉書 社團表示，日前發現擁有114萬訂閱者的百萬人氣兒童YouTube頻道「Super JoJo-中文兒歌・卡通動畫」的影片無預警下架、統統消失，讓他直呼「準3寶爸崩潰中」，詢問網友們是否知道該頻道突然下架的原因。

該文引起熱議，不少爸媽心有戚戚焉，表示「忙裡偷閒就是靠JoJo當2小時保姆」、「嚇死一堆父母」、「沒有JoJo 可以看了」、「有英文版的加減看吧」、「我昨天也是找不到...我都快崩潰了。」隨後有網友解答下架原因，其實是因為中國的Super JoJo頻道遭美國CoComelon提告侵犯版權，「CoComelon才是正版」。

也有網友樂觀其成，表示「少了一部讓小孩沉迷3C的產品，避免造成以後沒手機會死的狀況發生。」另外有網友推薦其他的兒童YouTube頻道可以替代，聯合新聞網《科技玩家》整理如下：

★哪裡還有兒童影片頻道？

．Bebefinn

．碰碰狐 鯊魚寶寶 (兒童兒歌・故事)

．Cocomelon - Nursery Rhymes

．ofiii兒童影片線上看

．Netflix 兒童頻道