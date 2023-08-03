Netflix背景音樂比對話大聲？原來它搞鬼 1設定秒搞定

看Netflix聽不清楚對白，可能是因為音訊設定成5.1聲道。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

許多觀眾在看串流影音 平台Netflix 時，應該都遇過背景音樂 比角色對話還要大聲，讓人幾乎聽不清楚演員們在說什麼的情形。近期一名Netflix粉絲分享了自己的處理方式，讓不少網友留言讚爆。

據每日郵報（Daily Mail）報導，TikTok 帳號@setupspawn擁有480萬名粉絲，經常在TikTok上分享各種科技小妙招。近期他分享自己在看Netflix的設定，表示只要輕鬆設定好就能避免發生聽不清楚角色對話的情形。

@setupspawn在影片中表示，有時會有這種聲音聽不清楚的情形，可能是因為Netflix自動設定成5.1聲道，如果是用5.1聲道的設定，就必須搭配支援5.1聲道的喇叭 或電視，不然就會覺得聽不清楚。

用戶進入選項後，可能會看見音訊的位置寫著「英語（5.1）」或「繁體中文（5.1）」，只要點選旁邊沒有（5.1）的選項，就能調整音訊設定。（取材自[email protected]）

因此他建議，如果電腦 或電視沒有支援5.1聲道的喇叭，可以在「音訊設定」的地方更改。用戶點擊進入後，可能會看見音訊的位置寫著「英語（5.1）」或「繁體中文（5.1）」，只要點選旁邊沒有（5.1）的選項，就能調整音訊設定。

不少網友看完@setupspawn的分享以後都紛紛留言感謝他，甚至有網友誇張地說「這改變了我的生活」，也有網友表示自己之前都覺得音訊有問題，現在終於可以好好看片了。