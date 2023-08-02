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Meta下架加國臉書與IG新聞內容 反制要求其付費的新法

編譯盧思綸 / 即時報導
科技巨頭Meta宣布將下架加拿大臉書與Instagram的新聞內容，反制該國即將上路的「線上新聞法」。（路透）
科技巨頭Meta宣布將下架加拿大臉書與Instagram的新聞內容，反制該國即將上路的「線上新聞法」。（路透）

英國衛報報導，科技巨頭Meta於1日宣布將下架加拿大臉書（Facebook）與Instagram（IG）的新聞內容，反制該國即將上路的「線上新聞法令」（Online News Act）。

加國今年6月22日通過「線上新聞法令」，要求數位平台須就新聞內容獲取的流量及營收，付費給媒體機構，且新法將在批准後180天內生效。

可是，Meta顯然不打算埋單，主張使用者河道的新聞文章占不到3%，缺乏產值。Meta發言人史東（Andy Stone）1日表示，未來幾周內將取消加國臉書與IG的新聞內容。

加國文化遺產部長史昂基（Pascale St-Onge）回應此舉不負責任，「（Meta）寧願剝奪使用者接觸地方優質新聞的機會，也不願支付合理報酬給媒體業者」。加拿大廣播公司（CBC）同仇敵愾批評Meta「濫用市場權力」。

2021年，澳洲政府研擬「新聞媒體議價法令」（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code），率先對科技巨擘開了第一槍，從此以後，保障數位平台和新聞機構公平分潤也逐漸成為全球趨勢。

當時谷歌（Google）和臉書均揚言退出澳洲市場，最終雙方各退一步，澳洲政府微調法案，數位平台也和新聞業者談妥協議。

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