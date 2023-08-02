我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

韓媒：三星Galaxy Z Flip 5與Fold 5 預購銷量成長一倍

編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，三星電子最新款折疊手機Galaxy Z Flip 5與Fold 5預購銷量激增，達到上一代款式的兩倍。（美聯社）
南韓媒體報導，三星電子最新款折疊手機Galaxy Z Flip 5與Fold 5預購銷量激增，達到上一代款式的兩倍。（美聯社）

南韓媒體報導，三星電子最新款折疊手機Galaxy Z Flip 5與Fold 5預購銷量激增，達到上一代款式的兩倍。

南韓每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，三星電子在1日午夜、延續到2日清晨1時40分的實況轉播中，啟動兩款折疊新機的預購，在這場活動中，Galaxy Z Flip 5與Fold 5的銷量分別達到上一代Galaxy Z Flip 4和Fold 4的1.9倍。

個別銷售數據顯示，Galaxy Z Flip 5占當天預購銷量的70%，Galaxy Fold 5則占30%。其中，1TB版本的Fold 5銷量占整體Fold 5預購銷量的35%，暗示消費者強烈偏愛高儲存容量的裝置。三星在預購活動提供容量加倍的促銷，256GB版本免費加碼到512GB版本，因此預購活動未提供512GB版本。

目前Galaxy Z Flip 5有八種顏色可選，Galaxy Fold 5有五種，電信商也都提供手機補貼，產業人士說Galaxy Z Flip 5的補貼水準約與去年差不多，Galaxy Fold 5的補貼額則減少約20萬韓元，這兩款機種的價格也都比去年高，Galaxy Z Flip 5調漲5萬韓元，Galaxy Fold 5上漲30萬韓元。

產業專家預期，Galaxy Fold 5價格大幅調漲，可能是因三星電子希望銷售聚焦於Galaxy Z Flip 5的策略。

三星 南韓

上一則

上班沒事做還吃大餐 她曝當好萊塢巨星「居家護理師」月入近3千美元

下一則

8月2日星座運勢 獅子充滿自信 射手好事連連

延伸閱讀

路透：先進晶片封裝技術大戰 台積電居於領先

路透：先進晶片封裝技術大戰 台積電居於領先
最愛買精品的南韓人不排隊搶購了 業界點出這項關鍵因素

最愛買精品的南韓人不排隊搶購了 業界點出這項關鍵因素
南韓軍售又獲大訂單 為澳洲生產129輛「赤背蛛」戰車、總值70億澳元

南韓軍售又獲大訂單 為澳洲生產129輛「赤背蛛」戰車、總值70億澳元
攻美電動車鏈 中企繞道

攻美電動車鏈 中企繞道

熱門新聞

2星座的女人，在什麼情境下，最為迷人呢？（取材自pexels）

12星座女生最亮眼一刻：金牛煮飯、這個星座孤單時最讓人喜愛

2023-07-25 20:02
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

2023-07-31 01:48
圖為上班族示意圖。(ingimage)

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

2023-08-01 04:08
有些生肖命中帶財，有些需歷經波折，待克服難關方能勢如破竹。示意圖。(路透)

五年後哪個生肖最有錢？ 這生肖「大器晚成」勇奪第一

2023-07-26 00:48
美國營養學會24日發布報告，分析70萬退伍軍人數據，找出有助健康的生活習慣。（取材自pexels）

40歲起養成8習慣 讓你多活24年

2023-07-24 22:01
豔陽高照的8月來了！6星座迎來好運新世界。(取材自pexels)

8月迎好運新世界：金牛投資會賺錢、這個星座要升官

2023-07-29 20:03

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量