韓媒：三星Galaxy Z Flip 5與Fold 5 預購銷量成長一倍

南韓媒體報導，三星電子最新款折疊手機Galaxy Z Flip 5與Fold 5預購銷量激增，達到上一代款式的兩倍。（美聯社）

南韓 媒體報導，三星 電子最新款折疊手機Galaxy Z Flip 5與Fold 5預購銷量激增，達到上一代款式的兩倍。

南韓每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，三星電子在1日午夜、延續到2日清晨1時40分的實況轉播中，啟動兩款折疊新機的預購，在這場活動中，Galaxy Z Flip 5與Fold 5的銷量分別達到上一代Galaxy Z Flip 4和Fold 4的1.9倍。

個別銷售數據顯示，Galaxy Z Flip 5占當天預購銷量的70%，Galaxy Fold 5則占30%。其中，1TB版本的Fold 5銷量占整體Fold 5預購銷量的35%，暗示消費者強烈偏愛高儲存容量的裝置。三星在預購活動提供容量加倍的促銷，256GB版本免費加碼到512GB版本，因此預購活動未提供512GB版本。

目前Galaxy Z Flip 5有八種顏色可選，Galaxy Fold 5有五種，電信商也都提供手機補貼，產業人士說Galaxy Z Flip 5的補貼水準約與去年差不多，Galaxy Fold 5的補貼額則減少約20萬韓元，這兩款機種的價格也都比去年高，Galaxy Z Flip 5調漲5萬韓元，Galaxy Fold 5上漲30萬韓元。

產業專家預期，Galaxy Fold 5價格大幅調漲，可能是因三星電子希望銷售聚焦於Galaxy Z Flip 5的策略。