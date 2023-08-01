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Meta「不同個性」聊天機器人 最快9月推出

編譯劉忠勇／綜合報導
Facebook母公司Meta準備最快在下個月推出一系列搭載人工智慧（AI）的聊天機器人。（路透）
Facebook母公司Meta準備最快在下個月推出一系列搭載人工智慧（AI）的聊天機器人。（路透）

Facebook母公司Meta準備最快在下個月推出一系列搭載人工智慧（AI）的聊天機器人，這些機器人展現不同的個性，旨在提高對旗下社交媒體平台的參與度。

金融時報引述知情人士報導，Meta 正設計能和近40億用戶像人跟人一般對話的聊天機器人原型。知情人士透露，其中一些聊天機器人，員工們稱之為「人設」（personas），採用了各種不同的個性。據熟悉計畫的人透露，Meta 曾考慮推出一款說話像林肯總統的聊天機器人，以及一款像玩衝浪的、可提供旅行建議的機器人。

知情人士透露，這些聊天機器人可能最快在9月上線，目的是提供新的搜尋功能並提供推薦，以及可供人消遣的產品。

專家認為，聊天機器人除了能提高使用者參與度外，還可蒐集大用戶興趣方面的數據。這有助讓Meta對用戶投放更精準相關內容和廣告。Meta每年1,170億美元的營收大部分來自廣告。

已有科技公司推出有不同個性的聊天機器人。創投集團Andreessen Horowitz支持的新創公司Character.ai使用大型語言模型，模仿馬斯克任天堂角色瑪利歐等個人風格來產生對話。

Snap也已表示，2月推出的「My AI」是一個「實驗性的友善聊天機器人」，迄今已和1.5億用戶互動。最近，Snap已經開始在「My AI」測試贊助連結的功能。

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