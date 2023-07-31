不當史上最貴？iPhone 15系列最新價格 2款估「不升反降」

iPhone 15模型機搶先看，外型將延續去年iPhone 14系列4款機型的尺寸策略。（記者黃筱晴／攝影）

蘋果（Apple ）即將在9月或10月發表全新iPhone 15系列手機 ，先前不斷有傳聞指出該系列將全面上漲，但最新外媒爆料卻認為，其中有2款可能「不升反降」，打破iPhone 15成為「史上最貴蘋果手機」的謠言。

據MacWorld報導，蘋果從2017年開始，就一直把旗艦級的小尺寸iPhone X保持在定價999美元，呈現人人都能買得起蘋果旗艦手機的範圍，不過2023年卻開始拉高iPhone 15 Pro、iPhone Pro Max的價格，試圖把平價版與旗艦版定價拉高差距。

MacWorld提到，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max並非只是「純粹漲價」而已，該此次將搭載A17晶片 、鏡頭升級（iPhone 15 Pro Max傳出會有潛望式鏡頭，有望支援6倍光學變焦）、鈦合金機身及邊框變細造就更大一點的螢幕尺寸、儲存空間也將直接從256GB起跳。

不過這些升級也讓外界好奇「定價到底該設多少錢」？外媒認為，iPhone 15 Pro可能會漲價100美元、iPhone 15 Pro Max甚至到200美元，而平價版大尺寸iPhone 14 Plus傳出因銷量不佳，在iPhone 15 Plus可能會降價50美元。

整理iPhone 15與iPhone 14系列價格比較如下：

．iPhone 15：749美元起 ．iPhone 15 Plus：849美元起 ．iPhone 15 Pro：1099美元起 ．iPhone 15 Pro Max：1299美元起

報導還提到，這些定價可以讓蘋果在兩種等級都賺到利益，讓「平價更平價、旗艦更旗艦」，但也讓平價版和旗艦版出現了550美元的價差了。若iPhone 15 Pro Max推出2TB的傳聞屬實的話，1支手機破2000美元都有可能會發生。