iPhone 15 Pro側邊按鍵不只有靜音鈕 新9大功能搶先看

iPhone 15 Pro模型機（左）側邊靜音鍵變得不一樣，極有可能是傳聞中的自定義功能按鈕。（記者黃筱晴／攝影）

近期不斷有消息傳出，iPhone 15 Pro系列的側邊「靜音鍵」將會大改版，不僅只有靜音功能，而可以自訂至少9大類功能，都在近日被外媒曝光。該按鈕將會變為類似於蘋果 智慧手錶Apple Watch Ultra的「動作按鈕」，讓使用者操作上能更加活用。

近期有許多消息傳出iPhone 15 Pro、15 Pro Max將會把原本的靜音鍵大改版，增加更多新功能，而根據「MacRumors」報導，近日透過iOS 17 所流出的最新資訊，似乎從中透露不少新功能細節。

根據蘋果最新的iOS 17代碼能發現，iPhone 15 Pro、15 Pro Max的靜音鍵將可能類似於蘋果手錶Ultra的「動作按鈕」，可以自訂各種操作，讓使用者在不必解鎖設備或打開APP的情況下，快速進入各種功能和設置。

根據報導，可能將有以下幾種功能（中文皆為暫譯）： ．無障礙（Accessibility）：使障礙者能透過該按鍵快速進入各種輔助功能，如旁白、放大、協助觸控等等。 ．捷徑（Shortcuts）：與蘋果手錶Ultra相似，使用自訂的應用程式功能，比如傳送訊息、播放音樂或控制智慧家庭設備等。 ．靜音模式（Silent Mode）：類似於原本iPhone機型上的開關，切換靜音模式，使鈴聲靜音或取消靜音。 ．相機（Camera）：透過一次按下「操作按鈕」啟動相機或拍攝照片 或影片。 ．手電筒（Flashlight）：開啟或關閉手機 背後的手電筒。 ．專注模式（Focus）：啟動或停用「專注模式」。 ．放大鏡（Magnifier）：啟動放大鏡應用程式，使用iPhone的相機作為放大鏡，放大小文字或物件。 ．翻譯（Translate）：啟動翻譯應用程式，一鍵啟動對話或文本翻譯。 ．語音備忘錄（Voice Memos）：一鍵開始或停止使用語音備忘錄應用程式錄音。

蘋果尚未正式公布iPhone 15 Pro等相關細節，但預計在9月左右可能會透過發佈會展示更多細節，如果傳聞屬實，此次的「動作按鈕」可能成為主要新功能之一。