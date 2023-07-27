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AI發展太快…Google前高管：跟機器人性愛恐成真

聯合新聞網／即時報導
Google前高階主管莫加多認為，混合實境頭戴裝置未來會成為模擬性愛用的工具。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）
Google前高階主管莫加多認為，混合實境頭戴裝置未來會成為模擬性愛用的工具。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

Google前高階主管莫加多（Mo Gawdat）日前接受YouTuber採訪時表示，AI 技術可能很快就會發展成「性愛機器人 」，取代人類伴侶。

據Interesting Engineering報導，Google X前商務長莫加多日前接受YouTuber湯姆拜尤（Tom Bilyeu）採訪，認為AI很快就會被運用在關係中，用機器人模擬真人發生性關係，「重新定義愛情與關係」。

莫加多更指出，蘋果推出的MR混合實境頭戴裝置 Apple Vision Pro 和Meta 即將推出的虛擬實境眼鏡Quest 3，未來都會成為模擬性愛用的工具。他表示，其實這種虛擬性愛的方式，只是我們欺騙自己大腦的方式，因為大腦想要他人的陪伴和性愛。

然而這樣的發展會不會影響使用者，成為他們與真人建立關係的阻礙呢？莫加多認為這根本就不重要，他直言不諱地說，如果大腦相信螢幕上跟你講話的就是摩根費里曼本人，就算螢幕上的摩根費里曼是AI生成的也不重要，因為只要大腦相信他是本人，大腦產生的反應就是他是本人的反應。

2019年時就有公司推出名為Emma Model的性愛機器人。據報這款機器人可以記住用戶的個性與喜好，好讓AI能跟用戶對話，也能做出不同的表情跟反應。

不過2018年一份研究報告就曾發現，性愛機器人無法解決人類的孤獨感。研究指出，目前並沒有任何證據證實，使用性愛機器人能滿足使用者追求親密關係的需求，甚至可能還會增加痛苦感受，因為「性愛機器人」的反應終究是人造模仿的。

AI Google YouTuber

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