三星新一代旗艦機首爾亮相 強化產品連動性

三星於26日發表新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 5與Galaxy Z Flip 5及其他新品，提供現場觀眾搶先體驗。（美聯社）

三星 首次在首爾舉行新機發表會，公布新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 5與Galaxy Z Flip 5，平板電腦Galaxy Tab S9系列、智慧手錶Galaxy Watch6等新品。

三星今天在首爾市江南區國際會議暨展示中心（COEX）舉辦Galaxy Unpacked 2023發表會。往年皆選在歐美舉行發表會的三星今年首次回到韓國舉辦，開場2小時前就已聚集大批人潮等待。

發表會現場不僅請來韓國代言人BTS 成員SUGA，偶像團體TWICE成員定延、Stray Kids、IVE成員張員瑛都到現場共襄盛舉。

三星電子MX部門（移動業務部門）社長盧泰文介紹新發布機種時表示，新產品不只在硬體性能上全面提升，更強化全系列三星產品的連動性，也是三星近期不斷強調的「超連結」的一環。

今天公布的兩種摺疊機都使用最新的Flex Hinge結構，不僅能減少摺疊空隙，還有降低外部衝擊的功能，使用上更安心，螢幕閉合更無縫，整體機型也更輕薄。

Flip 5與先前最大差異在於外螢幕擴大至3.4吋，較上代增加約一倍，設計為文件夾外觀，可自定義時鐘、照片等應用程式，打造獨一無二外觀。

Fold 5厚度為歷代產品中最輕薄，折疊後最大厚度為13.4公釐，重量僅253公克，較上代減少10公克；螢幕亮度則較上代提升30%，可達1350尼特（nit）。

兩款摺疊機處理器皆採用galaxy專用Snapdragon 8 Gen 2，CPU、GPU、NPU性能全面提升。延續上代回收使用廢漁網、塑膠瓶的做法，這次產品回收使用塑膠製品及廢玻璃，產品包裝也是以廢紙回收再利用。

Flip 5在韓國的售價，256GB為149萬9200韓元（約合1175美元），512GB為152萬200韓元，較先前提高5萬韓元左右；Fold 5則有256GB、512GB、1TB可選擇，售價分別為209萬7700韓元（約合1645美元）、221萬8700韓元，246萬700韓元，漲價約10萬韓元。

智慧手錶Galaxy Watch6則採用高解析度顯示器，亮度最大可達2000尼特，力求在室外陽光下也清晰可見；搭配BioActive感應器，具有睡眠管理、運動指導、心臟健康監測、生理週期預測等升級版健康管理功能。

Galaxy Watch6 44mm搭配LTE版本韓國售價39萬9300韓元（約合313美元），40mm搭配LTE售價35萬9700韓元。

平板電腦Galaxy Tab S9系列包括S9、S9+與S9 Ultra三款新機，均採用Dynamic AMOLED 2X面板，處理器同樣搭載高通 Snapdragon 8 Gen 2，並為首款具備IP68防塵防水等級認證的平板S系列產品。