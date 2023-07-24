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推特再添挑戰者 TikTok開放純文字發文

中央社／舊金山24日綜合外電報導
TikTok 24日推出可純文字發文的功能。（美聯社）
TikTok 24日推出可純文字發文的功能。（美聯社）

推特在易主後四面楚歌，競爭者紛紛對它發出挑戰。以影音內容成為目光焦點的TikTok，今天宣布開放使用者以純文字發文，成為另一個挑戰推特社群媒體霸主地位的科技巨擘。

法新社報導，在TikTok上，以純文字發文的作法與Instagram十分類似，而Instagram這個月初也推出可發純文字的Threads，向推特（Twitter）發出挑戰。Twitter的老闆馬斯克（Elon Musk），則是宣布將Twitter更名為X。

跟臉書（Facebook）母公司Meta旗下的Threads一樣，TikTok也靠著龐大的用戶而獲益，根據專業網站Business of Apps估計，TikTok每月活躍使用人數約達14億。

但與Meta不同的是，TikTok選擇將新推出的純文字發文功能，加到其原本的應用程式中，而非如Meta般，推出Threads那樣的個別產品。

純文字版TikTok會比Twitter或Threads發文更具視覺效果，使用者可為發文增添彩色背景、音樂、貼圖。

TikTok這家中資公司表示，新的發文方式將擴大「TikTok上所有人在內容創作上的極限」，並開創出在內文和圖片說明上的「創造力」。

先前除了Threads外，Mastodon、Bluesky和Substack Notes等較小的平台，也成為Twitter的潛在競爭對手。但即便Twitter遇到麻煩，迄今仍沒有任何一個平台能取代它。

馬斯克上週表示，Twitter的廣告收入下滑了約50%，這讓Twitter的挑戰者看到一些機會。

TikTok Threads 推特

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