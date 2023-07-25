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電池健康度下降？打開「最佳化電池充電」教iPhone充電

聯合新聞網／綜合報導
iPhone的「最佳化電池充電」可以讓手機重新調整充電速度，避免電池快速老化。示意圖。（取材自ingimage）
iPhone的「最佳化電池充電」可以讓手機重新調整充電速度，避免電池快速老化。示意圖。（取材自ingimage）

鋰電池 隨著化學年齡增加，容量也會持續下降，之後每次充飽電可以使用的時數便可能逐漸減少，因此不少人都越來越關心自己手機的電池健康度。2002年一項研究也指出，將鋰離子電池充電 至100%，長久來說會對電池造成損害，導致電池壽命縮短。長時間充電也會導致電池過熱，進而影響手機。

據每日郵報（Daily Mail）報導，蘋果 為了替用戶延長電池壽命，減緩iPhone 電池健康度下降速度，特別設置了「最佳化電池充電」供iOS13及以上版本的用戶使用，不過有不少人都不知道該怎麼設定。

用戶只要到手機的「設定」進入「電池」找到「電池健康度」，就可以看到「最佳化電池充電」，開啟該功能後手機便會限制電池充電的速度，一旦電池充到80%就會開始減慢。舉例來說，如果用戶習慣的充電時間是晚上11點睡前到早上7點起床，iPhone便會自動調整充電時間，可能是在凌晨3、4點前先充到80%，接著再慢慢在7點前充到100%。

這樣的充電方式可以減少電池耗損，延長電池壽命，電池也不會因為長時間充滿電而過度充電，不過這項功能需要至少兩周來記錄用戶的充電習慣，也要固定長時間停留在固定地點充電才能正常運作。

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