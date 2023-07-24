推特詐騙「黃推」氾濫 入侵政治推文降低討論積極性

色情詐騙帳號大量湧入推特中文圈，已影響到中文推特上的政治討論。（美聯社）

擁有認證藍勾的色情詐騙 帳號近期大量湧入推特 中文圈，三名在推特中文圈有一定影響力的推主都表示，色情詐騙帳號氾濫已經影響到了中文推特上的政治討論，從一定程度上降低了網友發言和瀏覽的積極性。

據美國之音報導，推特一直以來是中國網友能夠自由討論敏感政治與社會問題少數平台之一。隨著中國社交媒體上的審查不斷加劇，推特的重要性也在不斷提高。十多年以來，來自中國的推特用戶建立起了社交網絡並組織活動，形成了一個普遍被稱為「簡中圈」社群。

由於中國網路嚴厲禁止色情內容，因此，色情內容一直是推特中文圈的重要一部分。含有色情內容的推文經常能夠收到幾百甚至幾千點讚。但中文圈的色情社群與討論政治的社群過去總體上是分離的，發布色情內容的博主很少討論時事，反之亦然。

但自從今年5月以來，越來越多中文政治圈的用戶發現，色情內容不斷出現在他們閱讀的推文下方。不僅如此，幾乎任何熱門的中文推文或是有影響力的中文博主發出的推文討論區，都能看到色情內容。而張貼這些色情內容的帳號都有推特的藍勾認證，自稱是尋找「約炮」的中國年輕女子。

在過去，一個帶藍勾的賬號意味著帳號擁有者，其身分已受到推特的確認。但在馬斯克收購推特後，用戶每月給推特支付8美元，就可獲得藍勾並保證自己的帖文被推上評論區頂端，並被推廣。一些大量帶藍勾的色情帳號很快就充斥中文圈。

不久，一些推特網友表示，自己上了這些色情帳號的當，和帳號裸聊被拍下照片，並遭到帳號背後的人威脅。這些帳號背後全是男性，他們用裸照勒索網友，要求他們支付人民幣數十萬元贖金，並稱如不付錢，就將其裸照發給網友手機和微信通訊錄裡的每個親朋好友。

以談論政治話題為主的博主們表示，色情詐騙帳號的廣泛存在已經影響了用戶參與政治討論的積極性。居住在義大利 的博主「李老師不是你老師」表示， 色情詐騙帳號的氾濫及其搶占推文評論區的行為，降低了網友的參與熱情。

「李老師不是你老師」稱，中文用戶來到推特就是想要自由地表達一些看法，底下的評論區其實是一個很好的平台，可在這裡交流自己的聲音，但因大量出現「黃推」，你一打開就沒有交流的慾望了。「而且就算你發表自己的看法，很多人點讚，別人也看不見，都被黃推的圖片給掩蓋了。」