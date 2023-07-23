蘋果直營店將推宅配新選擇 助頭戴裝置Vision Pro銷售

蘋果直營店8月初開始將為購買產品的顧客提供宅配的選擇。（歐新社）

9to5Mac網站引述彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）最新一期Power On專欄報導，蘋果公司（Apple ）直營店正準備為購買產品的顧客提供新選擇，顧客可選擇宅配，不必自行提貨回家。在店內提供宅配服務可能標示蘋果的重大戰略轉變。

葛曼說，蘋果在8月初會為直營店推出新的EasyPay Online Ordering計畫，將宅配的選擇整合進來。目前，直營店員工會推薦顧客用店內展示的Mac或iPad到網路商店買貨，或用他們的EasyPay終端機幫顧客填寫網路訂單。

將更多的顧客銷售轉移到宅配，蘋果直營店未來也許會縮小商品庫存空間。這樣作也更方便購買iMac大型裝置的顧客。

葛曼同時推測，此舉可能在Vision Pro的銷售發揮作用。Vision Pro涉及數千種配件，如頭帶、封條和鏡片，都是為顧客量身訂作的尺寸，直營店不太可能所有配件都有庫存，但只要缺了一樣，就可能損失3500多美元的銷售。若以宅配支援，就算店內沒有完整庫存，仍能完成Vision Pro的銷售。