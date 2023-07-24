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YouTube新功能 「2倍速」快速看片

聯合新聞網／綜合報導
喜歡以兩倍速看影片嗎？YouTube日前推出期間限定的測試功能，可用更輕鬆的方法一指「快速看片片」。（路透）
喜歡以兩倍速看影片嗎？YouTube日前推出期間限定的測試功能，可用更輕鬆的方法一指「快速看片片」。（路透）

聯合新聞網「科技玩家」曾報導，有網友在YouTube調兩倍速看影片 是因為「廢片太多」、快轉才能「看到重點」，現在YouTube悄悄推出一功能，要讓愛看兩倍速的用戶能用一指「輕鬆快速看片片」。

據「The Verge」報導，記者先是自嘲自己很「病態」，喜歡以「更快的速度」來看完YouTube影片。而YouTube官方在「試用全新的實驗功能」針對Premium會員推出一項測試並開放申請，在手機版YouTube APP 長按影片任一處，就能以「兩倍速度」播放；電腦 版則是用滑鼠長按影片觸發功能。

以往需點選齒輪模樣的「設定」→播放速度 →選擇調整的倍率，才能調整影片播放速度。如今開放Premium會員測試該功能，讓該記者笑稱對他來說是「超大的升級」，而「長按即可將播放速度設為兩倍」測試會持續到8月13日，申請方式相當簡單，但需注意每個帳號一次只能測試一項功能，細節如下：

如何測試YouTube長按2倍速新功能？

．用手機申請：

點選頭像→設定→試用新功能→選擇「長按即可將播放速度設為2倍」測試。

．用電腦申請：

進入「試用全新的實驗功能」官網→選擇「長按即可將播放速度設為2倍」測試。

YouTube

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