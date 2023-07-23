美加Netflix 取消「無廣告基本方案」賺更多營收

Netflix近期再改英美地區訂閱方案，只留下「廣告」、「標準」和「高級」方案。（路透）

Netflix 對抗「寄生帳號 」成效佳、也在去年11月在美國和加拿大 等國推出全新的「廣告方案（Standard with ads）」，由於收費比基本方案便宜，訂閱用戶不減反增，近期Netflix又悄悄開鍘，取消美國和英國的無廣告基本方案，有望為該公司再增收益。

據techradar報導，去年11月，Netflix在美國和加拿大等國推出「廣告方案」，該方案在節目開始前和播放期間會插播15秒或30秒的廣告，每小時最多出現4到5個廣告。在美國，這個廣告方案的月費是6.99美元，比基本方案的9.99美元便宜許多。不過最近傳出Netflix將不再提供基本方案給這些地區的用戶。

據報，「廣告方案」上線半年後，每個月為Netflix吸引近500萬名活躍用戶。Netflix嘗到甜頭之後，近期又再次調整美國及英國的訂閱方案。加入「廣告方案」後，Netflix原本有4種訂閱方案，分別為「廣告方案（Basic with ads）」、「基本方案（Basic）」、「標準方案（Standard）」和「高級方案（Premium）」方案。

不過現在開始，新用戶將只剩6.99美元的「廣告方案」、15.49美元的「標準方案」和19.99美元的「高級方案」這三種選擇，但過去已經選用基本方案的用戶可以沿用到方案結束。