路透報導,推特 老闆馬斯克 (Elon Musk)在美東時間24日凌晨推文表示,他準備改變推特的商標。

馬斯克在0時06分推文,「我們很快會告別推特商標,逐漸告別所有的鳥」。

他說,「如果今晚貼出的X商標夠好,我們明天就在全球使用」,他沒有說明細節。

If a good enough X logo is posted tonight, we’ll make go live worldwide tomorrow