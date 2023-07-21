1密碼外洩、全家隱私曝光 Google Chrome這設定加強密碼

用戶可以透過密碼管理工具檢查密碼，加強帳號安全性。（圖片來源／ingimage）

網路惡意攻擊層出不窮，一名網路安全專家表示，其實只要簡單的幾項設定，就能讓Google Chrome 防止網路攻擊。

據太陽報（The Sun）報導，Google Chrome是全球最受歡迎的網路瀏覽器 ，Google Chrome的密碼 管理工具能夠有效防堵網路的惡意攻擊。軟體開發公司Verimatrix安全和威脅高階副經理沙奇克（Klaus Schenk）受訪時表示，讓不同的帳號 使用重複的密碼非常危險，這樣的使用習慣可能會讓駭客 或詐騙集團 輕鬆讀取所有的帳號，導致財務損失。

沙奇克指出，如果用戶習慣使用重複的密碼，只要其中一個帳號的密碼外洩，就等於讓其他帳號也都陷入危險之中，讓有心人士不用授權就能駭入其他帳號。

他表示，為了確保帳戶安全、防堵網路攻擊，用戶應該要為每個帳號設定獨一無二的高強度密碼。不過要記住每個帳號的密碼當然會有點麻煩，也因此他建議使用「密碼管理工具」來增強帳號密碼。

用戶可以點擊Google Chrome網頁右上角「3個點」圖示，進入「Google密碼管理工具」。進入後點選「檢查密碼（安全檢查）」，Google便能幫忙檢查帳號的密碼是否重複或強度過低。沙奇克建議，用戶應該定期檢查密碼，並適時更改強度過低或重複的密碼，藉此防堵網路攻擊。