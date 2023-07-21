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iPhone 15 Pro系列傳面板組裝出問題 上市恐供貨不足

編譯黃淑玲／綜合20日電
圖為蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max手機在蘋果商店內展售。（路透）
圖為蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max手機在蘋果商店內展售。（路透）

科技新聞網站The Information周四（20日）報導，蘋果公司今年將發表的新款智慧手機iPhone 15系列中的高階機種iPhone 15 Pro和Pro Max，遭遇到顯示面板生產問題。由南韓樂金顯示科技（LG Display）供應的顯示幕，在組裝過程中出現困難。

The Information引述兩個不願具名、直接了解內情的消息來源，報導iPhone預定今年9月發表的這款新機當中的較高階機種在組裝生產過程出了狀況。The Information向蘋果查證時，未獲立即回應。目前不清楚是否會導致9月上市時，高階機款出現缺貨狀況。

The Information說，蘋果供應商以新的製程生產iPhone 15 Pro和Pro Max這兩款售價最高的機種。新技術將明顯縮小螢幕的黑色邊框，讓手機尺寸不必變大，顯示幕就能比先前的機種稍微再大一些。

AppleInsider網站則是提到，iPhone 15 Pro新製程中將顯示螢幕嵌入機殼框內的技術，類似Apple Watch在系列七開始採用的技術。2021年發表Apple Watch Series 7時，據報導，就是因為製程問題，使得發表日程較正常時間延後一個月。現在又再傳出iPhone 15 Pro和Pro Max的顯示面板組裝問題，不知是否會影響原定發表日程。

AppleInsider分析最新傳出的這項報導時指出，LG供應的顯示面板顯然令顯示螢幕與機殼貼合的問題更加複雜。不過The Information不像先前傳出的其他報導認為iPhone新機發表的日期會延後，而是預測發表時，大螢幕機種可能會供貨不足。

然而，以過往的iPhone新機銷售經驗，很早就要購買新機的消費者傾向高階大螢幕機種，近六年來，每年蘋果一發表新機，高階機種的供應就會吃緊。

LG是在2022年11月加入iPhone 14的供應鏈，提供蘋果產品所需的LTPO OLED，不過LTPO OLED技術在iPhone 13 Pro時就首次使用上。製造過程困難，打孔螢幕又加重難度，AppleInsider說，這提高了LG Display符合蘋果標準的障礙。

過去兩年，三星顯示科技（Samsung Display）為蘋果手機供應LTPO OLED面板，三星的技術被認為是穩定的。LG加入後，Samsung Display就減少供應Apple相關面板，如果最新傳出的報導消息是正確的，市場將留意對三星的供貨數量的影響。

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