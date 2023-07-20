推AI工具協助寫新聞 Google接洽數間媒體機構

Google發言人表示，公司正就運用AI工具撰寫新聞報導展開探索，並與數間媒體機構洽談運用相關工具協助記者工作。（路透）

谷歌 公司（Google Inc.）發言人昨表示，公司正就運用人工智慧（AI ）工具撰寫新聞報導展開探索，並與數間媒體機構洽談運用相關工具協助記者工作。

路透社報導，谷歌公司的發言人沒有點名接洽哪些新聞機構。

但「紐約時報 」（The New York Times）報導，谷歌與「華盛頓郵報」（The Washington Post）、新聞集團（News Corp.）和紐約時報等業者進行洽談。新聞集團旗下媒體有「華爾街日報」（The Wall Street Journal）。

谷歌發言人舉例，這些AI工具可在標題選擇或不同寫作風格等面向上協助記者，於某種程度上「提升他們的工作和生產力」。但發言人提到，目前還在「探討想法的最初階段」。

他更說：「無意、也無法運用這些工具，去取代記者在報導的撰發、創作及事實查核的重要作用。」

不過紐時報導，一些曾看過谷歌提案的高階主管形容此事令人不安。報導還引述熟知內情人士說法，谷歌內部把公司所推薦的AI工具稱為Genesis（有聖經創世紀之意）。

新聞集團發言人拒絕就紐時報導或這款AI工具發表評論，並強調「我們跟谷歌公司關係良好，我們感謝（谷歌執行長）皮查伊（Sundar Pichai）對於新聞業作出的長期奉獻」。

紐時和華郵尚未立即回覆路透社的置評請求。