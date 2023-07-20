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邊睡覺邊抓寶 超萌養成遊戲「Pokemon Sleep」蒐集寶可夢睡姿

記者黃筱晴／即時報導
慶祝《Pokémon Sleep》正式上線，限時於官方頻道全天直播卡比獸呼呼大睡的超萌模樣。(取材自寶可夢官方頻道)
慶祝《Pokémon Sleep》正式上線，限時於官方頻道全天直播卡比獸呼呼大睡的超萌模樣。(取材自寶可夢官方頻道)

先前由《Pokémon GO》帶起的抓寶潮，當時讓許多平常不愛出門的人都變成戶外咖，這次寶可夢公司則是關注到現代人的睡眠問題，用新遊戲《Pokémon Sleep》貼心叮嚀玩家早點上床入睡，並透過手機測量大家的睡眠狀況，只是要小心別為了搜集圖鑑而睡過頭了！

《Pokémon Sleep》的玩法很簡單，玩家只要將智慧型手機放在枕邊，然後好好睡一覺即可。App會在睡眠時幫你收集寶可夢睡姿，每種角色還會有不同的睡姿可以搜集，睡越多完成「寶可夢睡姿圖鑑」的速度就會越快。透過睡眠狀況紀錄，會幫你判斷當天的睡眠類型，隔天早上與你相同睡眠類型的寶可夢們就會聚集在身旁。

白天可以給卡比獸吃「樹果」或「料理」來提升能量，晚上則可以測量睡眠，有充足的睡眠就能拿到好的睡眠分數，將睡眠分數與卡比獸能量相乘，就會得到「睡意之力」，並聚集更多的寶可夢來身旁。如果睡太少，睡意之力就無法召集其他寶可夢了。

《Pokémon Sleep》會幫你測量每天的睡眠時間，紀錄起床、就寢時間，還能分析睡眠狀況，有沒有常常翻身、是不是打呼了？都會被記錄下來。但要注意，使用時必須將手機接上電源，不要關閉螢幕，並將手機螢幕朝下擺放在床舖上，官方建議可放在枕邊，如果放在床架等堅硬的地方就沒辦法測量數據了。

為慶祝《Pokémon Sleep》正式上線，台灣時間即日起至7月20日15:59將於官方頻道（https://youtube.com/live/-NvVin6m094）全天直播卡比獸呼呼大睡的超萌模樣，只要大家在留言欄向卡比獸說「晚安」，留言就會出現在畫面上喔。

透過睡眠狀況紀錄，會幫你判斷當天的睡眠類型，隔天早上與你相同睡眠類型的寶可夢們就...
透過睡眠狀況紀錄，會幫你判斷當天的睡眠類型，隔天早上與你相同睡眠類型的寶可夢們就會聚集在身旁。(取材自寶可夢官方頻道)
《Pokémon Sleep》會幫你測量每天的睡眠時間，紀錄起床、就寢時間，還能...
《Pokémon Sleep》會幫你測量每天的睡眠時間，紀錄起床、就寢時間，還能分析睡眠狀況。(取材自寶可夢官方頻道)
App會在睡眠時幫你收集寶可夢睡姿，每種角色還會有不同的睡姿可以搜集。(取材自寶...
App會在睡眠時幫你收集寶可夢睡姿，每種角色還會有不同的睡姿可以搜集。(取材自寶可夢官方頻道)
App會在睡眠時幫你收集寶可夢睡姿，每種角色還會有不同的睡姿可以搜集。(取材自寶...
App會在睡眠時幫你收集寶可夢睡姿，每種角色還會有不同的睡姿可以搜集。(取材自寶可夢官方頻道)
「Pokemon Sleep」雙平台正式在台上線。(取材自寶可夢官方頻道)
「Pokemon Sleep」雙平台正式在台上線。(取材自寶可夢官方頻道)

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