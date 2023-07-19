科技巨擘捉對格鬥拚創新 最大受益者是...吃瓜群眾

臉書老闆查克柏格（左）與推特老闆馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」令許多人期待，但無論是否真的開打，重點在科技巨人幕後卯起勁拚輸贏的精神，不論社群平台Threads挑戰Twitter成敗與否，若能激發改良、創新，總是令人樂觀其成。(美聯社)

推特老闆馬斯克向臉書老闆查克柏格下「鐵籠格鬥」戰帖，有些評論者可能認為這場有錢人互毆比賽罷就算果真舉行，也很愚蠢、沒意義。但事實上，重點在於科技巨人幕後卯起勁拚輸贏的精神，不論是社群平台Threads挑戰Twitter，或人工智慧（AI ）聊天機器人ChatGPT與Bard對抗，廣大吃瓜民眾對這種促進創新的競賽應該要樂觀其成。

翻開科技創新史，正是這種捉對廝殺式的競爭，激出許多影響世界甚鉅的創新科技發明。達爾文在1859年火速出版《物種起源》，因為英國博物學者華萊士也在振筆疾書撰寫同一主題。愛迪生嘗試了數千種材料後，發現碳絲白熾燈可行，1879年11月取得專利，但或許是同年2月英國發明家斯萬（Joseph Swan）展示碳絲燈給了他靈感；愛迪生另發明直流電發電機，但最後被特斯拉（Nikola Tesla）的交流發電機擊敗。

華爾街日報科技專欄作家凱斯勒指出，創新之所以能同時發生，是因為有別於實體貨品，走在時代最尖端的知識可以迅速傳播。概念是流動的，在當今數位世界尤然。誠如大文豪雨果（Victor Hugo）所言，世上最強大的事物，就是正逢其時的觀念。競爭能產生催促的動力，製造競爭，直到贏家出線。別管靈光一閃的「我想到了！」時刻，或靈感像燈泡一般突然開啟，真正重要的是萌生想法後腳踏實地的努力。進步有惰性，需要別人陪跑激出鬥志，更能一鼓作氣堅持衝過終點線。

科技業者捉對廝殺拚創新 消費者終會受益

近代科技業捉對較勁的例子不勝枚舉。微軟 共同創辦人蓋茲和蘋果共同創辦人喬布斯就是出了名的商場「宿敵」，兩位科技巨擘總是爭論誰能設計出更優的電腦和作業系統，並以新功能取悅顧客。安卓森的網景（Netscape）與蓋茲的微軟大打網頁瀏覽器戰爭，戰線時常拉到法庭，這也讓他們的產品日益精進。佩吉和布林1998年推出Google Search，當時搜尋引擎競爭者眾，但主要對手是雅虎（Yahoo!）。在Google稱霸搜尋市場多年以後的今天，微軟的Bing終於挾著AI工具奪下第二名，逼得Google不得不改良。

蓋茲固然贏了PC競賽，喬布斯最終也還以顏色，領導蘋果在更重大的智慧手機市場競爭擊敗微軟，儘管蘋果另有一敵手南韓三星，採用Google的Android作業系統迎戰蘋果的iOS。Google付費給蘋果換得iPhone預設搜尋引擎的地位，所以無論iPhone vs. Android手機誰賣的比較多，Google都是贏家。昔日遊戲機大戰是任天堂vs.世嘉（Sega），現在則變成Sony與微軟爭霸。

為什麼這麼多商場巨人「捉對」廝殺？凱斯勒指出，大致因為世人只記得進入總決賽的冠軍和亞軍。還記得Google+社群網路嗎？大概連Google自己都想遺忘。

新興科技也一樣。停滯不前和死亡沒兩樣。亞馬遜的語音助理Alexa與蘋果的Siri分庭抗禮。臉書的Reels迎戰抖音（TikTok）。OpenAI去年底火速推出生成式AI工具ChatGPT，當時尚未準備周全就搶先上路，因為據悉Google的Bard就快要推出了。Meta的LLaMA仍然落後，但正奮力追趕。一場感知運算（sentient computing）和通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI）競賽正在如火如荼進行中，勝負結果攸關巨大的利益。

至於對隔著電腦、平板或手機螢幕觀科技龍虎鬥的全球吃瓜群眾來說，科技巨擘之間的「鐵籠格鬥」若能催生出更好的電腦、更聰明的搜尋引擎、功能更強大的智慧手機、更令人目眩神迷的AI應用乃至其他今天還無以名之的新奇技術，這種良性競賽實在是多多益善。