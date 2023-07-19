我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍叛逃北韓這例子最知名 他等39年回美接受軍法

秦剛消失之謎 中國外長能像張高麗一樣沒事嗎？

科技巨擘捉對格鬥拚創新 最大受益者是...吃瓜群眾

編譯湯淑君／綜合外電
臉書老闆查克柏格（左）與推特老闆馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」令許多人期待，但無論是否真的開打，重點在科技巨人幕後卯起勁拚輸贏的精神，不論社群平台Threads挑戰Twitter成敗與否，若能激發改良、創新，總是令人樂觀其成。(美聯社)
臉書老闆查克柏格（左）與推特老闆馬斯克（右）的「鐵籠格鬥」令許多人期待，但無論是否真的開打，重點在科技巨人幕後卯起勁拚輸贏的精神，不論社群平台Threads挑戰Twitter成敗與否，若能激發改良、創新，總是令人樂觀其成。(美聯社)

推特老闆馬斯克向臉書老闆查克柏格下「鐵籠格鬥」戰帖，有些評論者可能認為這場有錢人互毆比賽罷就算果真舉行，也很愚蠢、沒意義。但事實上，重點在於科技巨人幕後卯起勁拚輸贏的精神，不論是社群平台Threads挑戰Twitter，或人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT與Bard對抗，廣大吃瓜民眾對這種促進創新的競賽應該要樂觀其成。

翻開科技創新史，正是這種捉對廝殺式的競爭，激出許多影響世界甚鉅的創新科技發明。達爾文在1859年火速出版《物種起源》，因為英國博物學者華萊士也在振筆疾書撰寫同一主題。愛迪生嘗試了數千種材料後，發現碳絲白熾燈可行，1879年11月取得專利，但或許是同年2月英國發明家斯萬（Joseph Swan）展示碳絲燈給了他靈感；愛迪生另發明直流電發電機，但最後被特斯拉（Nikola Tesla）的交流發電機擊敗。

華爾街日報科技專欄作家凱斯勒指出，創新之所以能同時發生，是因為有別於實體貨品，走在時代最尖端的知識可以迅速傳播。概念是流動的，在當今數位世界尤然。誠如大文豪雨果（Victor Hugo）所言，世上最強大的事物，就是正逢其時的觀念。競爭能產生催促的動力，製造競爭，直到贏家出線。別管靈光一閃的「我想到了！」時刻，或靈感像燈泡一般突然開啟，真正重要的是萌生想法後腳踏實地的努力。進步有惰性，需要別人陪跑激出鬥志，更能一鼓作氣堅持衝過終點線。

科技業者捉對廝殺拚創新 消費者終會受益

近代科技業捉對較勁的例子不勝枚舉。微軟共同創辦人蓋茲和蘋果共同創辦人喬布斯就是出了名的商場「宿敵」，兩位科技巨擘總是爭論誰能設計出更優的電腦和作業系統，並以新功能取悅顧客。安卓森的網景（Netscape）與蓋茲的微軟大打網頁瀏覽器戰爭，戰線時常拉到法庭，這也讓他們的產品日益精進。佩吉和布林1998年推出Google Search，當時搜尋引擎競爭者眾，但主要對手是雅虎（Yahoo!）。在Google稱霸搜尋市場多年以後的今天，微軟的Bing終於挾著AI工具奪下第二名，逼得Google不得不改良。

蓋茲固然贏了PC競賽，喬布斯最終也還以顏色，領導蘋果在更重大的智慧手機市場競爭擊敗微軟，儘管蘋果另有一敵手南韓三星，採用Google的Android作業系統迎戰蘋果的iOS。Google付費給蘋果換得iPhone預設搜尋引擎的地位，所以無論iPhone vs. Android手機誰賣的比較多，Google都是贏家。昔日遊戲機大戰是任天堂vs.世嘉（Sega），現在則變成Sony與微軟爭霸。

為什麼這麼多商場巨人「捉對」廝殺？凱斯勒指出，大致因為世人只記得進入總決賽的冠軍和亞軍。還記得Google+社群網路嗎？大概連Google自己都想遺忘。

新興科技也一樣。停滯不前和死亡沒兩樣。亞馬遜的語音助理Alexa與蘋果的Siri分庭抗禮。臉書的Reels迎戰抖音（TikTok）。OpenAI去年底火速推出生成式AI工具ChatGPT，當時尚未準備周全就搶先上路，因為據悉Google的Bard就快要推出了。Meta的LLaMA仍然落後，但正奮力追趕。一場感知運算（sentient computing）和通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI）競賽正在如火如荼進行中，勝負結果攸關巨大的利益。

至於對隔著電腦、平板或手機螢幕觀科技龍虎鬥的全球吃瓜群眾來說，科技巨擘之間的「鐵籠格鬥」若能催生出更好的電腦、更聰明的搜尋引擎、功能更強大的智慧手機、更令人目眩神迷的AI應用乃至其他今天還無以名之的新奇技術，這種良性競賽實在是多多益善。

Google 微軟 AI

上一則

三星將推智慧戒指？傳採用日本PCB零件開發Galaxy Ring

下一則

蘇姿丰在台與超微團隊開會 超大台灣零食「乖乖」吸睛

延伸閱讀

美軍士兵叛逃入北韓 媽媽訝異：無法想像、肯定是瘋了

美軍士兵叛逃入北韓 媽媽訝異：無法想像、肯定是瘋了
「初代iPhone」拍賣19萬美元成交 當年原價599

「初代iPhone」拍賣19萬美元成交 當年原價599
寸金難買寸光陰 蓋茲：巴菲特教我珍惜閒暇時光

寸金難買寸光陰 蓋茲：巴菲特教我珍惜閒暇時光
問有沒有婚外情? 蓋茲辦公室招聘惹議 發言人回應了

問有沒有婚外情? 蓋茲辦公室招聘惹議 發言人回應了

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
有的星座越是碰到無能的丈夫，越是喜歡對方。示意圖。（取材自中國青年報）

12星座「丈夫愈廢我愈愛」排行 這星座覺得「沒用更能激起母愛」

2023-07-17 02:11
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

2023-07-16 00:38
不同星座的人，對吃東西展現的速率也不一樣。示意圖。（取材自ingimage）

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去

2023-07-14 03:50

超人氣

更多 >
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
美國這五城 逾半待售房屋要價破百萬

美國這五城 逾半待售房屋要價破百萬
天熱老調低溫沒用 這樣設溫度解熱又省電

天熱老調低溫沒用 這樣設溫度解熱又省電