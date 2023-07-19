三星將推智慧戒指？傳採用日本PCB零件開發Galaxy Ring

南韓媒體報導，三星電子已開始開發智慧戒指「Galaxy Ring」。（路透）

南韓 媒體TheElec報導，三星 電子已開始開發「智慧戒指」，是以戒指形式出現的一款新智慧裝置。

消息人士表示，這款智慧戒指名為「Galaxy Ring」，將採用日本 名幸電子所製造的印刷電路板（PCB）。PCB通常是電子產品率先開發的部分，接著才是安裝在PCB上面的零組件。

智慧戒指能像戒指一樣，讓消費者配戴在手指上。它們包含多種感測器，可蒐集配戴者的健康狀況資料，並傳送到他們的智慧手機中。

舉例來說，芬蘭的Oura提供搭載各種感測器、一個電池和支援藍牙的智慧戒指。根據Oura，該公司的戒指重量為4克至6克，充電80分鐘可使用長達一周。

雖然三星已開始開發Galaxy Ring，但目前不確定何時確實會推出這項產品。三星可能會在檢視過搭載名幸電子零件的產品原型後，才會決定是否將量產。

和智慧手表相比，智慧戒指和配戴者的身體結合較緊密，因此可望提供更精確的測量。不過，流經手指的血液比流經手腕的血液弱，而戴太緊的戒指也會引發測量上的錯誤。

另外，三星也正準備在明年推出延展實境頭戴裝置。該公司原定計劃最快在2023年底推出，但已延後，原因是它採用的顯示器落後於蘋果在頭戴裝置Vision Pro中採用的矽晶OLED。消息人士說，這款裝置欠缺內容，也是三星延後推出的原因。