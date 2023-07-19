iPhone和iPad也有「中暑危機」 蘋果示警「5症狀」恐已過熱

iPhone、iPad也有「中暑危機」，有這5症狀就要小心裝置過熱。圖為示意圖。（ingimage）

近期天氣相當炎熱，不止身體可能過熱中暑，就連手機和平板也可能有「中暑危機」！根據蘋果 （App le ）官網表示，iPhone 或iPad 建議在華氏32度至95度之間使用，若在極高溫 的環境下使用iOS 或iPadOS裝置，則可能會「永久縮短電池 續航力 」，造成不可逆的影響。

在天氣如此炎熱的情況下，你的手機和平板都放在哪呢？這可能需要特別留意了。根據Apple 官網指示，建議使用iPhone或iPad在華氏32度至95度之間，而如果將iPhone或iPad放在極高溫的環境下，則可能會永久縮短電池續航力。

因此Apple建議，應該將裝置存放在華氏-4度至113度的環境中，也勿將裝置「留在車內」，因為在長時間停放的車輛內，溫度會高於上述範圍。Apple也表示，使用者應避免在將裝置長時間置於陽光直射下，以及在高溫環境或陽光直射下長時間使用某些功能，如在車內使用GPS追蹤定位或導航功能，遊玩需高度繪圖處理的遊戲，或是使用擴增實境App。

如果裝置有過熱的「中暑危機」，可能會出現以下幾個可能症狀： 1.充電 （包括無線充電）速度緩慢或停止充電。 2.顯示器變暗或變黑。 3.行動無線電會進入低耗能狀態。這段時間內，訊號可能會變弱。 4.相機閃光燈會暫時停用。 5.使用高度繪圖處理或擴增實境的 App或功能時，效能會變慢。