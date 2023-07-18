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如何從討人厭的產品變成用戶首選？Apple Maps這些改變讓果粉有感

編譯洪啟原／綜合外電
華爾街日報報導，相較於Google Maps，Apple Maps最大的競爭優勢在於跟iPhone更深入的整合。 （路透）
華爾街日報報導，相較於Google Maps，Apple Maps最大的競爭優勢在於跟iPhone更深入的整合。 （路透）

享譽全球的科技大廠蘋果（Apple），以iPhone和iPad等產品與服務，把消費者留在所謂的「蘋果生態系」。不過，蘋果並非每項產品一推出就取得成功。

華爾街日報報導，例如Apple Maps這款地圖導航App，在2012年問世不久後就陷入一團亂。當時地圖中的大開曼島並未顯示道路資訊，紐約經典地標曼哈頓大橋看起來則像是雲霄飛車。如果有人開車參加聚會卻迷路，可能被揶揄說：「怎麼搞的，你用Apple Maps導航嗎？」

曾有澳洲官員警告說，Apple Maps的導航缺陷，可能危害用戶的人身安全。蘋果執行長庫克（Tim Cook）為此罕見向用戶致歉，並解僱軟體主管。隨後蘋果花費數年時間致力改善這項服務。

如今，根據客戶和用戶體驗分析師的說法，蘋果已成功改善Apple Maps。用戶改用這項服務的理由包括：清楚的公共交通指引，和具有吸引力的視覺設計。

華爾街日報報導指出，蘋果可能不須靠Apple Maps提振iPhone銷售，但若要在汽車和擴增實境（AR）頭戴裝置領域實現遠大目標，蘋果還需仰賴人們真正喜歡使用的地圖。

蘋果軟體主管費德里吉在2020年全球開發者大會（WWDC）中說：「Apple Maps進步神速，這是人們有目共睹的。」

在Apple Maps問世不久後，紐約民眾拉比諾維茲棄用iPhone、轉向安卓手機，以便使用Google Maps。但他2015年回頭使用iPhone。他現在認為，Apple Maps除了比Google更能提供別出心裁、更快的路線建議，因應地鐵故障這種突發狀況的能力也比Google更好。

相較於Google Maps，Apple Maps最大的競爭優勢在於跟iPhone更深入的整合。任何需要導航的iOS服務，包括在線上評價網站Yelp尋找餐廳，和在蘋果尋找服務Find My中定位AirTags，這些都須用到Apple Maps，用戶無法改變這一點。

常駐舊金山的政治活動策劃人員娜特莉，向來是Google Maps的忠實用戶。有一次她在明尼亞波利斯-聖保羅國際機場，iPhone推薦她使用Apple Maps。Apple Maps偵測到她人在機場內，並為她推薦航廈內的商店和餐廳。42歲的娜特莉說：「不論Apple Maps當初的名聲面臨何種阻礙，我認為蘋果都已經克服了。」

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