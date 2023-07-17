iPhone 15會有粉紅色？爆料人士說還有這2款顏色

爆料人士指出，iPhone 15會有綠色、淡黃色與粉紅色款式。（路透）

蘋果今年秋季將推出的智慧手機系列iPhone 15可能會比預期多出更多新顏色，爆料人士指出，新顏色還可能包含粉紅色。

AppleInsider網站報導，近期關於iPhone 15顏色選項的傳言愈來愈頻繁出現。在最新爆料傳聞中，非Pro機款可能有多色可選擇。

多產的爆料人士ShrimpApplePro（@VnchocoTaco）在15日推文，貼出一張顯然是在微博 分享的照片，貼文提到iPhone 15會有綠色、淡黃色與粉紅色款式。

根據ShrimpApplePro的貼文， iPhone 15的顏色選項包括午夜色、星光色、綠色、黃色、粉紅色、紅色。

雖然ShrimpApplePro確實有提供蘋果相關爆料消息的歷史，但這張新發布、基於微薄的截圖提供的證據相對較少。照片中包含富士康科技字眼，照片上用拇指遮住，顯然是要證明消息來源是為蘋果的組裝合作業者工作。

另一位微博爆料人士在7月稍早的爆料消息中曾指出iPhone 15將有綠色，iPhone 15 Pro則有深紅色選項。 今年2月，爆料者說，iPhone 15會有粉紅色和藍色， iPhone 15 Pro有深紅色。

AppleInsider報導指出，無法保證所有傳聞中的iPhone 15顏色都會出現。蘋果習慣會在年度中時更新iPhone產品的顏色陣容，因此上述傳聞的顏色選項或許要等到2024年春季才會上市。