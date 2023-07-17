我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

加州遊民遭除草機輾斃分屍 死者頭骨、牙齒遺留現場 家屬控草率對待

iPhone 15會有粉紅色？爆料人士說還有這2款顏色

編譯葉亭均／即時報導
爆料人士指出，iPhone 15會有綠色、淡黃色與粉紅色款式。（路透）
爆料人士指出，iPhone 15會有綠色、淡黃色與粉紅色款式。（路透）

蘋果今年秋季將推出的智慧手機系列iPhone 15可能會比預期多出更多新顏色，爆料人士指出，新顏色還可能包含粉紅色。

AppleInsider網站報導，近期關於iPhone 15顏色選項的傳言愈來愈頻繁出現。在最新爆料傳聞中，非Pro機款可能有多色可選擇。

多產的爆料人士ShrimpApplePro（@VnchocoTaco）在15日推文，貼出一張顯然是在微博分享的照片，貼文提到iPhone 15會有綠色、淡黃色與粉紅色款式。

根據ShrimpApplePro的貼文， iPhone 15的顏色選項包括午夜色、星光色、綠色、黃色、粉紅色、紅色。

雖然ShrimpApplePro確實有提供蘋果相關爆料消息的歷史，但這張新發布、基於微薄的截圖提供的證據相對較少。照片中包含富士康科技字眼，照片上用拇指遮住，顯然是要證明消息來源是為蘋果的組裝合作業者工作。

另一位微博爆料人士在7月稍早的爆料消息中曾指出iPhone 15將有綠色，iPhone 15 Pro則有深紅色選項。 今年2月，爆料者說，iPhone 15會有粉紅色和藍色， iPhone 15 Pro有深紅色。

AppleInsider報導指出，無法保證所有傳聞中的iPhone 15顏色都會出現。蘋果習慣會在年度中時更新iPhone產品的顏色陣容，因此上述傳聞的顏色選項或許要等到2024年春季才會上市。

iPhone 微博

上一則

新加坡準新人寄喜帖給麥當勞 驚喜收到「雞塊花束」回禮

延伸閱讀

蘋果App Store創立15年 產值上兆

蘋果App Store創立15年 產值上兆
iPhone 15系列模型機曝光 「這個細節」肯定讓果粉歡呼

iPhone 15系列模型機曝光 「這個細節」肯定讓果粉歡呼
蘋果iPhone螢幕「3個點」窺視你？功用曝光、防駭2招要學會

蘋果iPhone螢幕「3個點」窺視你？功用曝光、防駭2招要學會
蘋果8月公布財報 聚焦iPhone 15和頭戴裝置進展

蘋果8月公布財報 聚焦iPhone 15和頭戴裝置進展

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
厄瓜多一對情侶搭乘空中纜車渡河時，當場脫褲發生性行為。（截圖自推特）

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

2023-07-14 00:38
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
有民眾在路上發現「不明怪石」，近看才發現是隻爆毛綿羊。（取材自Edgar's Mission臉書）

路上驚見會動的「巨大怪石」專家急出手救援：差點就死了

2023-07-16 00:38
不同星座的人，對吃東西展現的速率也不一樣。示意圖。（取材自ingimage）

12星座「吃東西快慢」排行 巨蟹愛趁熱吃、這星座一餓就撲上去

2023-07-14 03:50

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

2023-07-13 03:30

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重