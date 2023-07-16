好萊塢罷工抗議「AI搶飯碗」專家：科技不會回頭

好萊塢演員和編劇正罷工。（美聯社）

好萊塢 演員和編劇正罷工，AI 人工智慧是癥結點之一；來自台灣的奧斯卡科學技術獎得主馬萬鈞分析，科技不會走回頭路，AI技術會愈來愈精進。

好萊塢影視產業面臨60年來首見，演員和編劇工會同時罷工的窘境。勞方指控，影視製作公司在協議當中，要求演員必須同意接受掃描，僅支付一次酬勞，資方形同買斷演員的影像數據。

儘管資方否認上述的說法，但擔憂AI人工智慧搶走演員飯碗的疑慮升高。有人開玩笑說，演員演出一次，能領到掃描的酬勞已經很好了，也許未來電影不再需要真人演員。

專長為電腦繪圖、視覺特效，曾在2019年獲美國影藝學院頒發奧斯卡科學技術成就獎（Technical Achievement Award）的旅美台籍工程師馬萬鈞接受訪問，分析AI科技對影視產業的影響。

馬萬鈞獲得奧斯卡獎 的科技，正是用來掃描演員臉部表情的球型裝置，能捕捉真人臉上的細微結構，在電腦上重建高解析度的臉部幾何模型，應用在「數位替身」的換臉用途。

馬萬鈞參與的「鋼鐵人3」就用上數位替身的技術。主角小勞勃道尼（Robert Downey Jr）拍戲摔傷腿，為了不耽誤拍攝進度，製片用替身上陣，後製時再用電腦把替身的臉換成小勞勃道尼。

他參與的電影「玩命關頭7」（Furious 7）又是一例。主角保羅沃克（Paul Walker）意外過世，製片利用弟弟替身演出，再用視覺特效技術，在電腦上後製換成保羅沃克的臉。

馬萬鈞表示，好萊塢的影視作品中應用換臉技術已經行之有年，隨著AI技術的引進，透過臉部掃描建立的資料庫進行機器學習之後，做出的效果更為逼真。

串流平台Netflix正在開發的最新進展是，當影片使用另一種語言配音時，劇中角色的嘴型可以跟著改變，且讓觀眾看不出破綻。

馬萬鈞表說，現今技術已經有能力，可以用AI隨機生出任何一個想要的演員，按需求訂做臉部特徵或身型，而且放在影片當中讓觀眾肉眼分辨不出來。

但他強調，AI結合電腦動畫完全取代真實演員的那一天不會這麼早發生，重點是成本。

現有視覺特效在AI的推動下進展神速，80歲的哈里遜福特（Harrison Ford）在電影中可以靠著特效，看起來好像40歲。但那是經過上百個視覺專家，花費好幾個月甚至幾年的時間做出來。

馬萬鈞說，哈里遜福特值得花這麼大的成本做特效，但大多情況下，聘請臨時演員的費用遠低於使用電腦特效。因此他認為，像是「輸入幾個指令可以生成一部電影、AI全面取代真實演員的那一天」或許要10年以上。

但他也強調「科技不會走回頭路」，AI技術只會愈來愈精進，對於勞工的衝擊可以預見，就像130年前汽車發明之後，原本的馬夫都改去開計程車、很多拖車的馬頓時沒工作一樣。

馬萬鈞猜測，資方甘冒「貪婪」罵名，在協議中主張買斷演員掃描影像的權利，或許對於科技進展有一定程度的把握。