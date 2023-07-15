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Netflix紀錄片「AI成軍事利器」 憂1動作瞬間生成萬種化武

聯合新聞網／即時報導
專家擔心AI若被應用在軍事領域，將帶來毀滅性的後果。示意圖。（圖片來源／ingimage）
專家擔心AI若被應用在軍事領域，將帶來毀滅性的後果。示意圖。（圖片來源／ingimage）

Netflix 推出全新紀錄片「地球未知檔案：殺手機器人」 （Unknown: Killer Robots），讓不少網友看了背脊發涼，直說擔心人類的未來會走向「魔鬼終結者」（The Terminator）的劇情。

據太陽報（The Sun）報導，Netflix紀錄「地球未知檔案：殺手機器人」講述了人工智慧 （AI ）的發展，探討人工智慧被運用在軍事領域，將可能帶來攸關生死的改變。這部紀錄片引發不少網友討論，許多人都表示看完以後十分擔心未來的人工智慧軍事發展。

紀錄片中的藥理學家艾金斯（Sean Ekins）原本進行的研究，是透過人工智慧找到無毒分子，藉此治療疾病。不過驚人的是，艾金斯後來受邀發表與人工智慧危害相關的演講，在測試人工智慧的過程中，發現只要極短的時間內，人工智慧就能找出4萬種化學生化武器，甚至比之前俄羅斯反派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）所中的神經毒劑諾維喬克（Novichok）還要致命。

艾金斯在紀錄片中表示，他從沒想過自己會接觸到人工智慧的黑暗面。原本他只是要針對人工智慧濫用疑慮發表演講，所以想知道人工智慧是否能用來設計致命份子，沒想到人類只要按下「開始」，電腦 就能提出各種新型化學武器，而且他用的電腦還只是6年前的蘋果Mac。

艾金斯強調，人工智慧是一把雙面刃，它可以被用來對人類社會帶出許多貢獻，但也可能在一夕之間成為致命殺人凶器。人類必須重視人工智慧潛在的風險，並適時帶出行動。

人工智慧 Netflix 俄羅斯

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