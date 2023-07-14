每月付錢買藍勾勾可防冒用？FB慎防重演「馬斯克劇本」

「Meta驗證」今起開放台灣創作者每月可以付費申請取得藍勾勾，公司指出將有助全球創作者增影響力。（圖：Meta提供）

臉書（facebook）母公司Meta昨日宣佈，在全球推出「Meta 驗證」（Meta Verified），正式開放創作者申請，此項驗證為每月訂閱制，Meta驗證可直接於Instagram或Facebook App上分別購買，iOS及Android版本為每月14.99美元。

Meta指出，「Meta 驗證」包含了驗證徽章：證明帳號的真實性，Meta透過驗證當地政府認可的身分文件，確認創作者的Facebook或Instagram帳號的真實性。若遇到常見的帳號問題，可聯繫客服團隊。還有可預防他人冒用的保護機制：系統將主動監控可能的假冒帳號，避免創作者身分遭到冒用，以及其他獨家功能將經測試後陸續上線。

不過，全球首富馬斯克 （Elon Musk）入主推特 （Twitter）之後，第一項改革也是認證名人的「藍勾勾」改為收費制，他大舉刪除用戶的舊版「藍勾勾」驗證標記，改採收費制，但新政策實施後，網站上一片混亂，玩「冒充遊戲」散布假消息的假帳號暴增，讓假消息更多、造成推特股價暴跌，許多名人也抵制。

路透日前報導，指出推特長期虧損，急於開闢財源，因此「藍勾勾」改採付費訂閱制，但馬斯克的舉措遭抵制，不少名人拒絕付費。

天主教教宗方濟各 、美國前總統川普、微軟創辦人比爾蓋茲等人，以及許多國際級大媒體的推特帳號「藍勾勾」統統消失，導致名人帳號真假難辨，反而是大批有心人士花錢買藍勾勾，並假冒品牌、名人之名在推特散播虛假訊息。

Meta的「元宇宙」科技革命尚未成功，營收連續三季下滑，加上裁員、廣告收入減少壓力，讓創辦人祖克柏也將戰略重點轉回社群網站，媒體批評是打算重演「馬斯克劇本」，向用戶兜售「藍勾勾」，冀望藉此帶動收入回升。

Meta則指出，在申請Meta驗證的前、中、後過程中，有一系列的嚴謹驗證流程，確保大家追蹤及互動的創作者帳號的身分是真實且安全的。包括若要達到驗證資格，申請人須年滿18歲，且帳號需滿足資料完整性，與最低限度的活動紀錄，例如：過去的發文紀錄。申請人也需繳交當地政府認可的身分證明文件，且資料須與提出申請的Instagram或Facebook個人檔案上的名字及照片一致。順利完成申請後，平台將會主動保護帳號，預防帳號遭他人冒用。

Meta指出，在前期測試階段，Meta驗證收到許多正面的回饋，並持續測試及調整服務內容，未來也將繼續蒐集大家的建議，並以此為基礎優化Meta驗證，同時檢視已獲驗證者遭檢舉的違規行為，並即時採取行動，維護網路環境的安全性。