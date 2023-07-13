我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王毅會布林肯：阻止灰犀牛 處理黑天鵝 搬掉攔路虎

白宮外開車撞行人肇逃 1死1傷 死者為75歲華裔

潮熱降溫？Threads活躍用戶數和用戶使用時間下滑

編譯季晶晶／綜合外電
根據分析數據公司Sensor Tower和Sametimeweb，Threads活躍用戶數和參與度下滑。（歐新社）
根據分析數據公司Sensor Tower和Sametimeweb，Threads活躍用戶數和參與度下滑。（歐新社）

財經網站CNBC報導，Meta上周發布的新社群媒體平台Threads雖在短短五天內註冊人數突破1億，但根據分析機構Sensor Tower和Sametimeweb，Threads的成長和參與度已經下滑。

Sensor Tower董事總經理Anthony Bartolacci說 ：「Threads的推出確實造成轟動，或至少打破Sensor Tower的模型。過去十多年，Sensor Tower持續估算應用程式安裝，Threads在前72小時的表現確實獨一無二。」

但他補充表示，數據顯示， Threads推出以來，用戶參與度大幅下滑，周二和周三的每日活躍用戶數較上周六下降大約20%，用戶使用時間大減50% ，從20分鐘降至10分鐘。這表示Threads想要大多數用戶能養成習慣經常使用該平台，仍面臨一場硬戰。

Similarweb的數據也有類似趨勢。從7月7日創下峰值到周一，對全球Android手機而言，Threads的每日活躍用戶下降逾25%，使用時間也腰斬。美國用戶的平均使用時間從7月6日的大約20分鐘降到7月10日的8分鐘多一點。該公司還未完成iOS用戶的數據模型校準工作。 

自從7月5日上架以來，Threads因為與Instagram註冊資料整合、演算法推薦和廣告商的樂觀情緒，搶占頭條新聞。根據 The Verge報導，內部數據顯示Threads推出才一天，用戶已經貼文超過9500萬條，並給了1.9億個讚。 但Threads仍處於發展初期，隨著用戶探索新服務、評估所在群組和推送主題是否合適，熱潮很自然會減弱。 

Insider Intelligence首席分析師Jasmine Enberg指出：「Meta 只需要四分之一的Instagram用戶每月使用Threads，規模就能與推特（Twitter）一樣大。」

根據Similarweb的資深經理Carr，「Threads的參與度有一些似乎來自推特。在Threads活動峰值最初前兩天，也就是上周四和周五，推特的流量比一周前的同一天下降約5%。雖然這些都是非常早期的指標，但確實表明Threads 有潛力從推特吸走顯著的使用量，特別是當Threads的應用程式團隊開始補充主題標籤和主題搜索等缺失的功能時。」

Threads 推特 社群媒體

上一則

好欺負？3星座防禦力超高別亂惹 摩羯靠氣勢、水瓶反擊就完了

下一則

大谷翔平「吃完早餐就睡」醫讚有這優點 但1疑慮不建議學

延伸閱讀

報告：3大報稅公司 分享千萬納稅人個資給Meta

報告：3大報稅公司 分享千萬納稅人個資給Meta
Threads也怕假訊息 Meta擬標註「政府附屬帳號」

Threads也怕假訊息 Meta擬標註「政府附屬帳號」
推特流量下滑 Threads用戶突破1億「比ChatGPT還快」

推特流量下滑 Threads用戶突破1億「比ChatGPT還快」
Threads用戶數衝破8000萬

Threads用戶數衝破8000萬

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47
出門要帶什麼東西，跟星座也有關係？示意圖。（中新社）

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

2023-07-13 04:20
安徽阜陽一名女子日前當街猥褻名一男子，並強行脫下男子的褲子。（取自微博）

喝醉了？安徽女子當街猥褻男子 更讓人傻眼的是網友的回應

2023-07-11 02:50

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

2023-07-13 03:30

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡
歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光

歌迷縱身從演唱會舞台一跳「沒人接」 頭朝下墜地畫面曝光