潮熱降溫？Threads活躍用戶數和用戶使用時間下滑

根據分析數據公司Sensor Tower和Sametimeweb，Threads活躍用戶數和參與度下滑。（歐新社）

財經網站CNBC報導，Meta上周發布的新社群媒體 平台Threads 雖在短短五天內註冊人數突破1億，但根據分析機構Sensor Tower和Sametimeweb，Threads的成長和參與度已經下滑。

Sensor Tower董事總經理Anthony Bartolacci說 ：「Threads的推出確實造成轟動，或至少打破Sensor Tower的模型。過去十多年，Sensor Tower持續估算應用程式安裝，Threads在前72小時的表現確實獨一無二。」

但他補充表示，數據顯示， Threads推出以來，用戶參與度大幅下滑，周二和周三的每日活躍用戶數較上周六下降大約20%，用戶使用時間大減50% ，從20分鐘降至10分鐘。這表示Threads想要大多數用戶能養成習慣經常使用該平台，仍面臨一場硬戰。

Similarweb的數據也有類似趨勢。從7月7日創下峰值到周一，對全球Android手機而言，Threads的每日活躍用戶下降逾25%，使用時間也腰斬。美國用戶的平均使用時間從7月6日的大約20分鐘降到7月10日的8分鐘多一點。該公司還未完成iOS用戶的數據模型校準工作。

自從7月5日上架以來，Threads因為與Instagram註冊資料整合、演算法推薦和廣告商的樂觀情緒，搶占頭條新聞。根據 The Verge報導，內部數據顯示Threads推出才一天，用戶已經貼文超過9500萬條，並給了1.9億個讚。 但Threads仍處於發展初期，隨著用戶探索新服務、評估所在群組和推送主題是否合適，熱潮很自然會減弱。

Insider Intelligence首席分析師Jasmine Enberg指出：「Meta 只需要四分之一的Instagram用戶每月使用Threads，規模就能與推特 （Twitter）一樣大。」

根據Similarweb的資深經理Carr，「Threads的參與度有一些似乎來自推特。在Threads活動峰值最初前兩天，也就是上周四和周五，推特的流量比一周前的同一天下降約5%。雖然這些都是非常早期的指標，但確實表明Threads 有潛力從推特吸走顯著的使用量，特別是當Threads的應用程式團隊開始補充主題標籤和主題搜索等缺失的功能時。」