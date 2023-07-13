ChatGPT勁敵 Google Bard能支援中文 可算數學、寫程式

Google對話式AI服務Bard，於13日起支援中文。（美聯社）

Google 對話式AI 服務Bard自13日起支援中文，Google指出，使用者可以透過超過40種語言與Bard協作，包含繁體中文、德文、西班牙文、印度 文以及阿拉伯文，可以在巴西 與歐洲各地等更多地區使用Bard。

Bard基於Google大型語言模型基礎，透過學習網路資訊並提供高品質的回覆。今年5月，Google將Bard移植到 PaLM 2（更強大且更有效率的大型語言模型），利用PaLM 2模型實現許多調整與改進，將可做數學與推理和程式編寫能力。

Google指出，Bard透過兩項新功能，讓回覆更貼近用戶需求，第一是可以「聆聽」Bard的回覆（支援超過 40 種語言，包含繁體中文）。輸入想要了解或詢問的問題內容，並選取音效圖示，可以聽到Bard的朗讀回覆。例如用以理解單字的正確發音、聆聽詩詞或劇本時，這項功能就會特別實用。

第二是調整Bard的回覆（目前僅支援英文）你可以更方便地調整 Bard 的回應風格和語氣，目前共有五種選項供選擇，包含：易懂（simple）、長版（long）、短版（short）、專業（professional）和日常（casual）。舉例來說，可以讓Bard撰寫一則二手古董扶手椅的拍賣資訊，並透過選單來調整回覆內容。這項功能目前僅支援英文版本，更多語言版本將於日後推出。

另外，Bard 也能夠透過以下四項全新功能，協助用戶完成任務，第一是固定並重新命名對話（支援超過 40 種語言，包含繁體中文）：有許多使用者與我們分享希望能反覆查看自己所輸入查詢的提示與對話內容，因此，我們新增了固定及重新命名各個 Bard 對話的方式。當開始與 Bard 對話時，你會在側邊欄位中看到固定、重新命名以及選取最近對話等選項。舉例來說，你可以請 Bard 介紹並比較幾個適合夏天的室外運動，之後再來查看 Bard 整理提供的內容。

第二是匯出程式碼到更多地方（支援超過 40 種語言，包含繁體中文）：我們觀察到，有許多開發人員對於使用Bard進行程式編寫相關任務擁有高度興趣。因此，我們新增開放 Python 程式碼匯出功能的選項，除了Google Colab 外，也能夠匯出至 Replit。

第三是分享Bard的回覆（支援超過 40 種語言，包含繁體中文）：透過分享連結，現在你可以更輕鬆和你的親朋好友分享部分或完整的 Bard 對話，交換彼此的想法與創作意見。

第四是在提示欄中使用圖片（目前僅支援英文）：圖像對於激發想像力非常重要。在今年的 I/O 大會上，我們宣布將把Google智慧鏡頭的功能整合到 Bard。無論是想了解關於圖片的更多資訊，或需要靈感來撰寫一段與圖片相關的文字，都可以在提示文字中上傳圖片，Bard 將分析照片並提供協助。這項功能目前僅支援英文版本，更多語言版本將於日後推出。