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Google生成式AI Bard支援繁體中文 推多項新功能

中央社台北13日電
Google今天宣布旗下生成式人工智慧（AI）Bard正式開放支援包含繁體中文在內的40多種語言。(路透)
Google今天宣布旗下生成式人工智慧（AI）Bard正式開放支援包含繁體中文在內的40多種語言。(路透)

Google今天宣布旗下生成式人工智慧（AI）Bard正式開放支援包含繁體中文在內的40多種語言，並推出多項新功能，提供更個人化的回覆以及協助使用者提升效率。

Google在官方部落格發文指出，Bard是一項以大型語言模型為基礎打造的對話式人工智慧服務，會汲取網路上的資訊並提供回覆。今年5月Google將Bard移植到更有效率的大型語言模型PaLM 2，提供更進階的數學、推理和程式編寫能力。

今天起使用者可以透過超過40種語言與Bard協作，包含繁體中文、德文、西班牙文、印度文及阿拉伯文，也可以在巴西與歐洲各地等更多地區使用Bard。

Google宣布Bard將透過2項新功能，讓回覆更貼近用戶需求。首先，只要輸入想了解或詢問的問題內容，並選取音效圖示，就可以聽到Bard的朗讀回覆。例如想知道單字的正確發音、聆聽詩詞或劇本時，這項功能會特別實用。

其次，用戶可以更方便調整Bard的回應風格和語氣，目前共有5種選項，包含易懂（simple）、長版（long）、短版（short）、專業（professional）和日常（casual），不過這項功能目前僅支援英文，日後將推出更多語言版本。

Bard也能透過4項新功能提升生產力和效率，包括固定及重新命名各個Bard對話、匯出程式碼到更多地方、透過分享連結更輕鬆分享部分或完整的Bard對話、在提示欄中使用圖片（目前僅支援英文）。

Google 人工智慧 印度

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