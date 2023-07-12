馬斯克談AI監管：相信中國站在「人類團隊」一方

特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉與SpaceX的執行長馬斯克 表示，他相信中國是站在「人類團隊」（Team Humanity）一方的，願意在人工智慧（AI ）共同準則方面與國際社會合作。馬斯克曾經形容AI科技帶來「文明風險」。

近期曾訪問中國的馬斯克12日在推特音訊空間Twitter Spaces參與一場對談，他表示，他向政府高層官員提出警告，數位超級智慧可能會試圖控制他們的國家。

馬斯克說，他承認他在中國有「一些既得利益」，但他獲得的印象是北京 當局「非常有意在有關AI監管方面投入國際合作架構」。

不過，參與對談的威斯康辛州共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），質疑中國在現有的國際機構中是否曾扮演過有建設性的角色。他表示，他認為中國共產黨比較像是「種族滅絕共產主義團隊」，理由是威脅台灣而且動用科技控制新疆維吾爾族。

與中國進行戰略競爭已成為推動美國加速發展AI的主要論點之一，儘管一些AI早期投資人和發明人敦促審慎行事。在3月，數百名人發表聯名公開信，呼籲AI研究人士暫停開發強大的大型語言模型，以便爭取時間促成「共享安全協定」，而馬斯克正是聯名的一人。

馬斯克同日也宣布成立AI公司xAI並讓網站亮相，他說，目標是發展最大程度好奇、尋求真理、理解宇宙本質的AI。

馬斯克說，他希望美中之間的關係改善，「一旦如此，台灣的非常難題就會獲得解決」。但他沒進一步說明要如何解決。