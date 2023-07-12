我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

珍妮佛勞倫斯等明星拒和解 好萊塢大罷工將上演？

囂張非裔 華埠搶劫毆打亞裔被釋放 又因6起搶案被抓

馬斯克談AI監管：相信中國站在「人類團隊」一方

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。（路透）
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

特斯拉與SpaceX的執行長馬斯克表示，他相信中國是站在「人類團隊」（Team Humanity）一方的，願意在人工智慧（AI）共同準則方面與國際社會合作。馬斯克曾經形容AI科技帶來「文明風險」。

近期曾訪問中國的馬斯克12日在推特音訊空間Twitter Spaces參與一場對談，他表示，他向政府高層官員提出警告，數位超級智慧可能會試圖控制他們的國家。

馬斯克說，他承認他在中國有「一些既得利益」，但他獲得的印象是北京當局「非常有意在有關AI監管方面投入國際合作架構」。

不過，參與對談的威斯康辛州共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher），質疑中國在現有的國際機構中是否曾扮演過有建設性的角色。他表示，他認為中國共產黨比較像是「種族滅絕共產主義團隊」，理由是威脅台灣而且動用科技控制新疆維吾爾族。

與中國進行戰略競爭已成為推動美國加速發展AI的主要論點之一，儘管一些AI早期投資人和發明人敦促審慎行事。在3月，數百名人發表聯名公開信，呼籲AI研究人士暫停開發強大的大型語言模型，以便爭取時間促成「共享安全協定」，而馬斯克正是聯名的一人。

馬斯克同日也宣布成立AI公司xAI並讓網站亮相，他說，目標是發展最大程度好奇、尋求真理、理解宇宙本質的AI。

馬斯克說，他希望美中之間的關係改善，「一旦如此，台灣的非常難題就會獲得解決」。但他沒進一步說明要如何解決。

AI 馬斯克 北京

上一則

為何蘋果直營店員工制服有藍也有綠？內行揭驚人真相

延伸閱讀

想打造ChatGPT替代品 馬斯克宣布成立人工智慧公司xAI

想打造ChatGPT替代品 馬斯克宣布成立人工智慧公司xAI
「查克是軟蛋」馬斯克挑釁查克柏格來「比大小」

「查克是軟蛋」馬斯克挑釁查克柏格來「比大小」
中國AI產業規模衝上690億美元 馬斯克、蘇姿丰看好商機

中國AI產業規模衝上690億美元 馬斯克、蘇姿丰看好商機
Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密

Threads首日吸上千萬用戶 馬斯克喊告Meta：挖角前員工偷機密

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

2023-07-05 12:03
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

2023-07-05 13:06
李玟驚傳5日逝世。（取材自李玟微博）

李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

2023-07-05 21:25
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47

超人氣

更多 >
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元
台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了
專家傳授五招 助你機上睡好覺

專家傳授五招 助你機上睡好覺
19歲時配合殺害富豪夫婦 曼森追隨者入獄54年 終獲假釋

19歲時配合殺害富豪夫婦 曼森追隨者入獄54年 終獲假釋