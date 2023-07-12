APP申請貸款 她不付高額利息 竟被威脅「曝光私密照」

有使用者在手機下載APP申請貸款之後，被要求支付高額利息，否則便將手機中私密照曝光。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

在手機上下載不明來源的應用程式（APP），不但有可能造成財物損失，甚至可能將私密照外流，導致隱私曝光。

「太陽報」（The Sun）報導，蘋果 （App le ）的App Store上有六款APP應用程式屢次傳出有使用者受騙，近期印度 區的App Store已經將其下架。據悉這些APP先是吸引使用者向其貸款 ，在使用者貸款後，詐騙集團便恐嚇對方必須收取高額利息，否則便要讀取對方的私密照，將照片外流。

一名使用者就指控，她向一款稱作「White Kash」APP申請貸款，沒想到對方竟然能讀取她的「相簿」和「聯絡人」等資訊，威脅要將私密照傳給手機中的聯絡人。

目前印度區的App Store已經下架六款APP，其中包含White Kash、Pocket Kash、Golden Kash和OK Rupee等。這些應用程式提供快速貸款，還在短短幾周就擠入App Store金融排行榜的下載前20名，不過從評論可以看出有不少使用者受害。

蘋果接受TechCrunch採訪時表示，這類APP違反蘋果的開發者協議，為提供使用者安全的體驗與使用環境，已經將這類APP下架。

據報光是在2022年，App Store就阻止超過20億美元的詐欺損失，下架或拒絕上架近170萬個不符合規定的APP，更有42萬名開發者帳號 疑似詐欺而被蘋果停權。