我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱台積太太拚生子 月誕20美寶 組百人孕媽群

CPI降溫超預期 股指1年來新高

APP申請貸款 她不付高額利息 竟被威脅「曝光私密照」

聯合新聞網／ 即時報導
有使用者在手機下載APP申請貸款之後，被要求支付高額利息，否則便將手機中私密照曝光。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）
有使用者在手機下載APP申請貸款之後，被要求支付高額利息，否則便將手機中私密照曝光。示意圖，非當事人。（圖片來源／ingimage）

在手機上下載不明來源的應用程式（APP），不但有可能造成財物損失，甚至可能將私密照外流，導致隱私曝光。

「太陽報」（The Sun）報導，蘋果 （Apple ）的App Store上有六款APP應用程式屢次傳出有使用者受騙，近期印度區的App Store已經將其下架。據悉這些APP先是吸引使用者向其貸款，在使用者貸款後，詐騙集團便恐嚇對方必須收取高額利息，否則便要讀取對方的私密照，將照片外流。

一名使用者就指控，她向一款稱作「White Kash」APP申請貸款，沒想到對方竟然能讀取她的「相簿」和「聯絡人」等資訊，威脅要將私密照傳給手機中的聯絡人。

目前印度區的App Store已經下架六款APP，其中包含White Kash、Pocket Kash、Golden Kash和OK Rupee等。這些應用程式提供快速貸款，還在短短幾周就擠入App Store金融排行榜的下載前20名，不過從評論可以看出有不少使用者受害。

蘋果接受TechCrunch採訪時表示，這類APP違反蘋果的開發者協議，為提供使用者安全的體驗與使用環境，已經將這類APP下架。

據報光是在2022年，App Store就阻止超過20億美元的詐欺損失，下架或拒絕上架近170萬個不符合規定的APP，更有42萬名開發者帳號 疑似詐欺而被蘋果停權。

App 貸款 印度

上一則

台主播張雅琴愛女低調進電視台 清麗主播扮相曝光了

延伸閱讀

快看世界／印度番茄價格瘋漲 網借爆笑迷因苦中作樂

快看世界／印度番茄價格瘋漲 網借爆笑迷因苦中作樂
繼年底退出台灣後 迪士尼再傳擬出售印度事業

繼年底退出台灣後 迪士尼再傳擬出售印度事業
印媒：鴻海尋求在印度設立至少4-5條半導體產線

印媒：鴻海尋求在印度設立至少4-5條半導體產線
莫迪受邀法國慶座上賓 法媒：盼拉攏印度抗衡中國

莫迪受邀法國慶座上賓 法媒：盼拉攏印度抗衡中國

熱門新聞

日本網站「占TV」列出了最嚴格保密的星座排行。（ingimage）

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

2023-07-11 23:01
歌手李玟在奧斯卡頒獎典禮上演唱入圍最佳電影歌曲的「月光愛人」，這首歌是「臥虎藏龍」主題曲。右下角兩名人員表演中國武術打鬥。(路透)

首位登上奧斯卡獻唱華人 李玟23年前經典舞台曝光

2023-07-05 12:03
前色情女星、實況主謝奇克近期宣布藉由AI方式復出。（取材自Instagram@bratnasty69）

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

2023-07-08 04:00
李玟。 圖／截自「我是歌手」微博

李玟敬業背後的辛酸…從「歌手」到「聲生不息」熱情自信絕不冷場

2023-07-05 13:06
李玟驚傳5日逝世。（取材自李玟微博）

李玟兩周前才落淚會歌迷 「生前遺願」曝光惹鼻酸

2023-07-05 21:25
李玟是摩羯，認真程度讓人敬佩。(取材自微博)

值得尊敬的3星座女強人 摩羯李玟 處女座蔡依林「律己讓人佩服」

2023-07-09 01:47

超人氣

更多 >
12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊

12星座「保守秘密」排行榜 摩羯不屈服誘惑、第1名嘴巴超緊
台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了

台灣合歡山「怪樹」綠得過火 他好奇追真相 結果幻滅了
金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶

金山華人留學生機場加油 10秒不到被搶
刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字

刪除「國家」字眼？ 國務院微調對台旅遊警示用字
約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元

約會網站陷「殺豬盤」 科技女主管痛失45萬元