Threads也怕假訊息 Meta擬標註「政府附屬帳號」

Threads的用戶數已達1億人。（路透）

社群平台臉書 今天表示，中國經營的假帳號網絡正在「進化」，採取新策略在海外挑起爭端；母公司Meta Platforms主管說，計劃在上周新推出的Threads平台上標註政府附屬帳號。

綜合法新社與路透社報導，Meta公司主管告訴澳洲 參議院調查外國干預的小組，中國網絡過去7個月來出現明顯的「策略轉變」。

Meta發言人馬欽（Josh Machin）說，中國臉書（Facebook）的假帳號網絡正日益頻繁地試圖利用記者、慈善組織和公關公司來影響輿論。

馬欽告訴調查小組：「我們發現一整套嶄新的策略在進化。」

Meta近期移除數十個隸屬中國網絡的臉書帳號，這個網絡在歐洲從事散播假消息的行動，包括分享攻擊移民和LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒）維權人士的煽動性內容。

Meta曾於今年5月表示，這個網絡還成立了媒體公司作為幌子，不僅聘用自由作者，還企圖招募示威群眾。

另一大社群平台推特（Twitter）在億萬富豪馬斯克（Elon Musk）2022年接管後，移除了政府附屬帳號的標籤，引發不利用戶媒體識讀的批評。

被問到俄羅斯 國營媒體「今日俄羅斯」（RT）或中國國家通訊社「新華社」是否會在Threads被貼上標籤時，馬欽說，「我們是這樣希望」。

Meta旗下的臉書和Instagram已將「今日俄羅斯」與「新華社」帳號分別標註為俄國和中國政府掌控的媒體。

澳洲政府曾說，情報刺探和外國干預是「澳洲面臨的主要安全疑慮」，因此正努力偵查並消除外國干預的威脅，例如對國內選舉的影響，國會議員也反覆就相關議題盤問社群媒體公司。

澳洲今年將就原住民權利舉行歷史性公民投票，有人擔心外國藉機利用社群媒體在澳洲境內煽動種族分裂。

Meta的澳洲暨紐西蘭政策主任加利克（Mia Garlick）說，公司將在公投前推出一套對抗假消息的措施。

澳洲在監管數位平台方面一向走在前端，先前已採取措施強制這些平台移除暴力影片，並交出網路煽動者的身分資料。

澳洲政府近期還提出新法案，如果臉書、谷歌（Google）、推特和TikTok等平台的母公司沒有好好打擊假消息，罰款可能高達全球年營收的5%，堪稱全球最嚴苛的懲罰之一。