推特流量下滑 Threads用戶突破1億「比ChatGPT還快」

Threads服務註冊用戶已突破1億人，同時推特的流量卻下滑。(路透)

Meta推出槓上推特 的微網誌Threads服務註冊用戶已突破1億人，達成這個里程碑的速度比ChatGPT還快，同時推特的流量卻下滑，也意味著Meta執行長查克柏格和推特老闆馬斯克 的「面子之爭」日趨白熱化。

數據追蹤網誌Quiver Quantitative的數據顯示，Threads註冊用戶數在10日稍後突破1億人，查克柏格也說，Threads在推出短短五天之內註冊用戶超過1億人，「這主要是自體需求，我們甚至還沒推出許多行銷計畫」。

Threads註冊用戶突破1億人的速度，比ChatGPT的兩個月還短，成為史上成長最快的線上平台。

同時，分析業者Similarweb10日發布更新報告指出，在Threads上周推出的首個完整兩天，造訪推特的流量比一周前同期下滑5%，年比則減少11%。報告表示，在Threads推出後的幾天內，推套網站流量比去年同期下滑11%。

但報告也說，在Threads還沒推出之前，推特流量就已經在掉了，6月年減4%。網路基礎設施業者Clouflare執行長9日也在推特分享類似走勢的圖表，指出推特的流量正在「銳減」。

Similarweb指出，推特的用戶留存率也在下滑，成為「應用程式（App）用戶忠實度的壞跡象」。在Android平台上，下載30天後會定期使用推特App的新用戶比率，今年5月降至16%，低於去年同期的19%，而Instagram的新用戶忠誠度始終維持在40%左右，但接下來將繼續追蹤互動數據，特別是Threads並未提供熱門標籤等類似功能。

推特執行長雅卡理諾（Linda Yaccarino）11日則推文表示，推特上周的每日用量到2月來最高，但未提供細節，「只有『一個』推特」。馬斯克也推文說：「我想我們本周可望觸及歷史新高。」

推特在被馬斯克收購前的最近一次揭露數據顯示，截至去年7月，可變現的每日活躍用戶將近2.4億人，華爾街日報上周報導，推特在6月的可變現每月活躍用戶為5.35億人

不過，Threads註冊用戶增加、和推特流量下滑未必有直接相關，畢竟推特在馬斯克麾下已經歷一連串變革，包括限制用戶每日可瀏覽的貼文量、還遭遇技術問題，Threads的成長則顯示Meta用戶願意給新平台機會。

然而，查克柏格和馬斯克的顏面之爭無疑將更加激烈。若Threads能留住用戶，有望鞏固成為推特實質競爭者的地位。Evercore ISI分析師馬漢尼認為，Threads能否留住用戶並提高互動，還要一段時間才會知道，但從廣告主觀點來看，Threads可能仰仗Meta的強勢地位，擁有優於推特的優勢。

巧合的是，特斯拉 股價10日也下挫1.8%，表現不如福特汽車、通用汽車及Rivian等同業的上漲，巴隆金融周刊（Barron's）指出，原因可能是特斯拉投資人想起馬斯克又得分心、甚至出售更多特斯拉股票的不好回憶，他們更想從馬斯克的推文得知特斯拉的現況，而是推特相較於Threads的表現如何。